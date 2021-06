La découverte du crâne d’un ‘Dragon Man’ en Chine pourrait changer notre compréhension de l’évolution humaine

30 juin 2021 10:59:55 IST

Les scientifiques ont annoncé vendredi qu’un crâne fossilisé massif d’au moins 140 000 ans est une nouvelle espèce d’humain ancien, une découverte qui pourrait potentiellement changer les vues dominantes sur la façon dont – et même où – notre espèce, Homo sapiens, a évolué.

Le crâne appartenait à un mâle mature qui avait un cerveau énorme, des arcades sourcilières massives, des yeux enfoncés et un nez bulbeux. Il était resté caché dans un puits abandonné pendant 85 ans, après qu’un ouvrier l’ait découvert sur un chantier de construction en Chine.

Les chercheurs ont nommé la nouvelle espèce Homo longi et lui ont donné le surnom de « Dragon Man », pour la région de la rivière Dragon, dans le nord-est de la Chine, où le crâne a été découvert.

L’équipe a déclaré que Homo longi, et non les Néandertaliens, était l’espèce humaine éteinte la plupart du temps étroitement liée à la nôtre. Si cela était confirmé, cela changerait la façon dont les scientifiques envisagent l’origine de l’Homo sapiens, qui s’est construite au fil des ans à partir de découvertes de fossiles et de l’analyse d’ADN ancien.

Mais un certain nombre d’experts ont contesté cette conclusion, publiée dans trois articles qui ont fourni le premier aperçu détaillé du fossile. Néanmoins, beaucoup pensaient encore que la découverte pourrait aider les scientifiques à reconstruire l’arbre généalogique humain et comment les humains modernes ont émergé.

Tous les experts qui ont examiné les données des études ont déclaré qu’il s’agissait d’un magnifique fossile.

« C’est une belle chose », a déclaré John Hawks, paléoanthropologue à l’Université du Wisconsin-Madison. « C’est très rare de trouver un fossile comme celui-ci, avec un visage en bon état. Vous rêvez de trouver ce truc.

En 1933, un ouvrier travaillant sur un chantier de construction de pont dans la ville de Harbin a découvert le crâne particulier. Il est probable que l’homme – dont le nom a été caché par sa famille – a reconnu qu’il avait trouvé un spécimen scientifiquement important. À peine quatre ans plus tôt, des chercheurs avaient trouvé un autre crâne d’apparence humaine, surnommé l’homme de Pékin, près de Pékin. Il semblait lier les peuples d’Asie à leurs précurseurs évolutionnaires.

Plutôt que de remettre le nouveau crâne aux autorités japonaises qui occupaient le nord-est de la Chine à l’époque, l’ouvrier a choisi de le cacher. Il n’a mentionné le crâne à personne pendant des décennies. Dans un compte rendu de la découverte du fossile, les auteurs des nouveaux articles ont émis l’hypothèse qu’il avait honte d’avoir travaillé pour les Japonais.

Peu de temps avant sa mort en 2018, l’ouvrier a parlé du fossile à sa famille. Ils sont allés au puits et l’ont trouvé. La famille l’a fait don au musée des géosciences de l’université Hebei GEO, où les scientifiques ont immédiatement pu constater qu’il avait été extrêmement bien conservé.

Dans les articles publiés vendredi, les chercheurs ont fait valoir qu’Homo longi semble avoir été un adulte de grande taille. Ses joues étaient plates et sa bouche large. La mâchoire inférieure est manquante, mais les chercheurs déduisent de la mâchoire supérieure de l’homme dragon et d’autres crânes humains fossiles qu’il n’avait probablement pas de menton. Ils disent que son cerveau était environ sept pour cent plus gros que le cerveau moyen d’un humain vivant.

Les chercheurs soutiennent que la combinaison de caractéristiques anatomiques de Dragon Man ne se trouve dans aucune espèce d’hominidés précédemment nommée, la lignée de singes bipèdes qui diverge des autres singes africains. Ils ont ensuite évolué pour devenir des espèces à plus gros cerveau qui ont préparé le terrain pour l’expansion de l’Homo sapiens à travers le monde entier.

« C’est assez distinctif pour être une espèce différente », a déclaré Christopher Stringer, paléoanthropologue au Natural History Museum de Londres et co-auteur de deux des trois articles de Dragon Man.

Les scientifiques ont analysé la composition chimique du fossile et déterminé qu’il avait au moins 146 000 ans, mais pas plus de 309 000 ans.

Aujourd’hui, la planète n’abrite qu’une seule espèce d’hominidés : l’Homo sapiens. Mais Dragon Man existait à une époque où coexistaient un certain nombre de types d’hominidés radicalement différents, dont Homo erectus – un grand humain avec un cerveau deux tiers de la taille du nôtre – ainsi que de minuscules hominidés dont Homo naledi en Afrique du Sud, Homo floresiensis en Indonésie et Homo luzonensis aux Philippines.

Les plus anciens fossiles d’Homo sapiens datent également de cette époque. Les Néandertaliens – qui partageaient notre grand cerveau et notre fabrication d’outils sophistiqués – allaient de l’Europe à l’Asie centrale à l’époque où l’homme dragon a peut-être vécu.

Ces dernières années, des études sur l’ADN fossile ont également révélé une autre lignée humaine à cette période, les Dénisoviens. L’ADN provenait en grande partie de dents isolées, d’os ébréchés et même de saleté. Ces restes ne suffisent pas à nous montrer à quoi ressemblaient les Denisoviens.

Le fossile le plus prometteur jamais trouvé qui pourrait être une preuve de Denisoviens provient d’une grotte au Tibet : une mâchoire massive avec deux molaires robustes, datant d’au moins 160 000 ans. En 2019, les scientifiques ont isolé des protéines de la mâchoire et leur constitution moléculaire suggère qu’elles appartenaient à un Denisovan, plutôt qu’à un humain moderne ou à un Néandertal.

Cette preuve moléculaire – combinée à des preuves fossiles – suggère que les ancêtres communs de l’Homo sapiens, des Néandertaliens et des Dénisoviens vivaient il y a 600 000 ans.

Notre lignée s’est séparée d’elle-même, puis il y a 400 000 ans, les Néandertaliens et les Dénisoviens ont divergé. En d’autres termes, les Néandertaliens et les Dénisoviens étaient nos plus proches parents éteints. Ils se sont même croisés avec les ancêtres des humains modernes, et nous portons aujourd’hui des morceaux de leur ADN.

Mais de nombreuses énigmes subsistent encore de cette étape de l’histoire humaine, en particulier en Asie de l’Est. Au cours des dernières décennies, les paléoanthropologues ont trouvé un certain nombre de fossiles, dont beaucoup incomplets ou endommagés, qui présentent des caractéristiques qui les font ressembler à notre propre espèce et d’autres caractéristiques qui suggèrent qu’ils appartiennent à un autre endroit de l’arbre généalogique des hominidés.

Katerina Harvati, paléoanthropologue à l’Université de Tübingen en Allemagne qui n’était pas impliquée dans la nouvelle étude, a déclaré que le crâne de l’Homme-Dragon pourrait « aider à clarifier une partie de la confusion ».

Pour comprendre comment Homo longi s’intègre dans l’arbre généalogique humain, les scientifiques ont comparé son anatomie à 54 fossiles d’hominidés. Les chercheurs ont découvert qu’il appartient à une lignée qui comprend la mâchoire au Tibet qui a été identifiée comme étant de Denisovan.

Le crâne ressemblait encore plus à une partie d’un crâne découvert en 1978 dans le comté chinois de Dali, datant de 200 000 ans. Certains chercheurs pensaient que le fossile de Dali appartenait à notre propre espèce, tandis que d’autres pensaient qu’il appartenait à une lignée plus ancienne. D’autres encore ont même appelé le fossile une nouvelle espèce, Homo daliensis.

Les auteurs des nouvelles études soutiennent que Dragon Man, la mâchoire tibétaine et le crâne de Dali appartiennent tous à une seule lignée – celle qui est la branche la plus proche de notre propre espèce. Alors que l’Homo longi avait des traits distinctifs, il partageait également des traits avec nous, comme un visage plat caché sous son front plutôt que saillant, comme c’était le cas chez les Néandertaliens.

« Il est largement admis que les Néandertaliens appartiennent à une lignée éteinte qui est le plus proche parent de notre propre espèce. Cependant, notre découverte suggère que la nouvelle lignée que nous avons identifiée qui inclut Homo longi est le groupe frère réel de H. sapiens », a déclaré Xijun Ni, co-auteur des études et paléoanthropologue à l’Académie chinoise des sciences et à l’Université Hebei GEO. dans un communiqué de presse.

Ces conclusions suscitent un débat parmi les paléoanthropologues, y compris les auteurs des nouveaux articles.

Une partie du débat concerne ce qu’il faut appeler Dragon Man. Les scientifiques suivent des règles strictes pour nommer de nouvelles espèces. Cela obligerait Dragon Man à partager un nom avec le crâne de Dali, s’ils sont aussi similaires que le prétendent les auteurs.

« À mon avis, c’est une espèce distincte que je préférerais appeler Homo daliensis », a déclaré Stringer.

D’autres experts pensaient que la similitude entre la mâchoire tibétaine, avec les protéines de type Denisovan, et le crâne de Harbin indiquait la véritable identité de Dragon Man.

« Quand j’ai vu pour la première fois la photo du fossile, j’ai pensé, maintenant nous savons enfin à quoi ressemblaient les Denisoviens », a déclaré Philipp Gunz, paléoanthropologue à l’Institut Max Planck d’anthropologie évolutive à Leipzig, en Allemagne.

Karen Baab, paléoanthropologue à la Midwestern University en Arizona, est d’accord : « Harbin est mieux compris en tant que Denisovan.

Un assortiment d’indices va dans ce sens. La dent de la mâchoire supérieure de Dragon Man a la même forme massive que celle de la mâchoire de Denisovan trouvée au Tibet, par exemple. Les deux n’ont pas de troisième molaire. Dragon Man a également vécu en Asie au même moment où l’ADN de Denisovan nous dit qu’ils étaient au même endroit.

Même si Dragon Man est un Denisovan, il y aurait plus d’énigmes à résoudre. L’ADN des Denisoviens montre clairement que leurs plus proches cousins ​​étaient des Néandertaliens. La nouvelle étude, basée plutôt sur l’anatomie fossile, indique plutôt que l’Homo longi et l’Homo sapiens sont plus étroitement liés l’un à l’autre qu’aux Néandertaliens.

« Je pense que les données génétiques dans ce cas sont plus fiables que les données morphologiques », a déclaré Bence Viola, paléoanthropologue à l’Université de Toronto, qui n’était pas impliqué dans la nouvelle étude.

« De toute évidence, quelque chose ne correspond pas », a reconnu Stringer. « L’important est la reconnaissance d’une troisième lignée humaine en Asie de l’Est, avec sa propre combinaison distinctive de caractéristiques. »

Une façon de résoudre le mystère de Dragon Man serait d’obtenir l’ADN de son crâne remarquable. Stringer a déclaré qu’il était prêt pour d’autres surprises : « Ça va être un complot plus compliqué. »

Carl Zimmer vers 2021 The New York Times Company

