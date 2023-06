La décoration de gâteau de mariage d’un couple représente le marié jouant à des jeux vidéo pendant que la mariée le regarde et reçoit des réactions mitigées

Certaines personnes spéculent sur le gâteau de mariage controversé d’une mariée et d’un marié qui préfigure à quoi ressemblera leur vie ensemble, et ce n’est pas exactement un bonheur pour toujours.

Maintenant, la nouvelle épouse défend leur choix et fait taire ceux qui croient que leur mariage est en difficulté.

Le gâteau de mariage représente le marié jouant à des jeux vidéo dos à la mariée alors qu’elle le regarde.

Perla Blanco et Gerardo Martinez se sont mariés en juillet 2021 après quatre ans de relation. Cependant, c’est leur décoration de gâteau de mariage unique qui a été la vedette de la réception de Monterrey, au Mexique.

L’un de leurs invités, Leonardo Aceves, a posté une vidéo du gâteau de mariage sur TikTok, qui est rapidement devenue virale, recueillant plus de 8 millions de vues. Le topper affiche le marié dans son costume, assis sur une chaise accrochée à un casque tout en jouant au jeu vidéo « Call of Duty: Warzone », tandis que la mariée dans sa robe se tient derrière la chaise, les bras croisés et le regardant fixement .

« HAHAHAHA j’adore ce gâteau », a écrit Aceves sous-titré la vidéo tout en souhaitant ses meilleurs vœux aux jeunes mariés.

Le gâteau de mariage personnalisé a reçu des critiques mitigées. Certaines personnes ont pensé que l’idée était mignonne et légère. « Omg, j’adore ça !!!! Le mien serait que nous jouions tous les deux dos à dos », a partagé un utilisateur. « C’est le plus vrai symbolisme des relations que j’aie jamais vu ! C’est merveilleux, pour être honnête ! Ces deux-là auront un mariage heureux !!!” un autre utilisateur a écrit.

Cependant, d’autres pensaient que cela préfigurait les problèmes qui attendaient le mariage du couple et que leur relation souffrirait si le mari était apparemment plus intéressé à jouer à des jeux vidéo que sa nouvelle épouse.

« C’est drôle jusqu’à ce que ce ne soit plus le cas », a commenté un utilisateur. « Croyez-le ou non, cela suffit pour rompre un mariage. Triste mais vrai. J’en suis la preuve vivante », a révélé un autre utilisateur.

Cependant, la mariée est satisfaite de son mariage et ne pense pas que son mari jouant à des jeux vidéo aura un impact négatif sur leur mariage.

S’adressant à FOX News, Blanco a assuré à ses téléspectateurs inquiets qu’elle et Martinez avaient une relation saine et aimante, même si cela signifie qu’il doit jouer à un jeu vidéo occasionnel.

« Nous savons que cela peut ne pas sembler aussi bon que pour certaines personnes, en particulier [to girls who] pense que notre mariage ne durera peut-être pas à cause de cela, mais Gerardo dirige sa propre entreprise et c’est une façon pour lui de se libérer parfois du travail », explique-t-elle.

Le gâteau de mariage n’était même pas son idée. Il a été suggéré par ses amis. « Gerardo aime vraiment jouer aux jeux vidéo comme passe-temps et comme les cas de COVID ont commencé à augmenter, nous avons décidé de rester à la maison », a-t-elle poursuivi. « Il aime vraiment un jeu vidéo appelé » Call of Duty « . »

Blanco a grandi avec trois frères, connaît bien le monde des jeux en ligne et soutient avec joie le passe-temps de son mari.

J’aime quand il gagne et nous célébrons ces victoires ensemble ainsi que nos victoires dans la vraie vie », dit-elle. Elle avoue même avoir joué elle-même au jeu sur son smartphone.

Blanco et Martinez se sont rencontrés lors d’une fête en 2016 et ont commencé à se fréquenter en 2017. « La chimie que nous avions était vraiment magique », a-t-elle partagé. « J’étais complètement amusé par lui et après quatre ans, il m’a demandé d’être sa femme de manière très romantique avec sa famille et ses amis. [present]et bien sûr j’ai accepté. »

Le couple ne s’attendait certainement pas à l’attention médiatique qu’ils ont reçue sur leur décoration de gâteau de mariage et a rendu hommage à ceux qui ont rendu tout cela possible. « Nous remercions notre ami Leo qui a mis en ligne la vidéo et bien sûr, salutations à Raquel Soto, qui est la grande artiste derrière ce gâteau. »

Histoires liées de YourTango :

Aceves a déclaré à FOX qu’il pensait que le gâteau de mariage était « très amusant et créatif » et quelque chose qu’il voulait que tout le monde voie. « Je pense que c’est quelque chose que tous les amateurs de jeux vidéo aimeraient », a-t-il ajouté.

« Indépendamment de tout, je pense que le problème du mariage est [that it’s important] pour trouver des choses et des passe-temps que les deux parties apprécient, afin que vous puissiez les partager ensemble pour une relation très durable », explique Blanco.

Nous lui souhaitons, ainsi qu’à Martinez, une vie de bonheur et Call of Duty !

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.