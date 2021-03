La déclaration de Trump, semblable à un tweet, dégage des vibrations ex effrayantes

Qu’est-ce que les ex-petits amis et Donald Trump ont en commun? Beaucoup. Trop, en fait.

Et la déclaration Twitter-esque qu’il a publiée hier au sujet de ses «belles» vaccinations le prouve.

Sérieusement, est-ce que quelqu’un organise un cours intensif sur la traque des ex-petits amis effrayants et des ex-présidents amers sans nous le dire? Il y a beaucoup de parallèles à déballer ici.

Le refus d’assumer la responsabilité de leurs actes. Le penchant pour réapparaître de nulle part même après les avoir bloqués sur les réseaux sociaux. Les restes de symptômes de traumatisme qui s’aggravent lorsqu’ils réapparaissent encore et encore.

Bien sûr, nous avons déjà vu ce comportement de Trump. Comme à l’époque, il a qualifié les suprémacistes blancs qui ont fait des émeutes à Charlottesville de «très braves gens», malgré le fait qu’ils aient tué une femme et que leurs actions aient entraîné la mort de deux policiers.

C’est similaire à ce qui se passe lorsqu’un ex violent essaie de vous faire croire que ses amis sont «des gars formidables une fois que vous les connaissez», même après que vous les avez entendus vous objectiver sexuellement à plusieurs reprises.

Ou quand Trump a «prétendument» payé plusieurs femmes dans le but de dissimuler toute preuve d’aventures extraconjugales … Un peu comme cet ex qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour cacher sa tricherie et dit ensuite: «Bébé, je voulais dire toi mais j’avais tellement honte »ou« Ce n’était pas moi! J’ai été piraté! quand vous le découvrirez inévitablement.

La dernière déclaration de Trump apparaît comme particulièrement désespérée étant donné qu’il a été banni de la plupart des plateformes de médias sociaux populaires.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la dernière déclaration de Trump se lit comme un message d’un ex effrayant.

Voici un aperçu de seulement cinq.

1. Il n’y a pas eu de salutation.

Les ex-petits amis ne semblent jamais lancer leurs messages indésirables avec un simple «Salut, comment vas-tu?» Car avouons-le, ni eux ni notre ancien président ne se soucient de ce que nous sommes. Ils veulent juste nous parler d’eux-mêmes.

C’est pourquoi Trump n’a même pas pu nous adresser au début de son e-mail d’adoration. Votre ex pourrait même lancer un selfie au hasard pour commencer – ou dans le cas de Trump, utiliser du papier à en-tête super formel, peut-être même grandiose.

2. Sa louange pour lui-même frôle l’adoration de soi.

Votre ex essaiera probablement de s’attribuer le mérite de quelque chose avec lequel il n’avait rien à voir afin de regagner votre attention.

Peut-être avez-vous juste obtenu une promotion d’emploi, célébré une étape importante, ou simplement eu l’air particulièrement sexy sur une photo qu’il vient de voir, ou peut-être qu’un vaccin a été découvert par des scientifiques qui ont travaillé sans relâche pendant des mois pour trouver un remède à un virus mortel répandu.

Quoi qu’il en soit, c’était grâce à lui – et il s’assurera de vous le dire.

3. Il ne montre aucun signe de responsabilité.

Tout comme Trump a refusé de reconnaître les 400000 vies américaines perdues à COVID au cours de sa présidence, votre ex ne prendra pas la responsabilité de tout le traumatisme qu’il a causé en cours de route pour atteindre le jalon qu’il prend maintenant en charge.

Espérons que votre ex n’a jamais incité à une insurrection simplement parce que vous essayiez de rompre avec lui. Mais s’il l’a fait, il s’assurera de le passer également sous silence.

L’article continue ci-dessous

4. Ses paroles sont délibérément aggravantes.

Vient ensuite la remarque sarcastique qu’il sait vous énervera. Il a besoin de susciter une réaction afin de pouvoir attirer l’attention dont il a désespérément besoin, alors il ajoutera un commentaire éprouvé qui vous a rendu furieux dans le passé.

Dans le cas de Trump, il est allé chercher son commentaire COVID xénophobe en mentionnant que le virus est «[often] appelé virus de la Chine, « même si littéralement personne qui n’est pas dans son camp ne l’a jamais appelé ainsi.

5. La déclaration le fait paraître délirant.

Enfin, comme n’importe quel e-mail, SMS ou DM classique d’un ex, Trump a terminé sa déclaration en tentant de romancer un moment rempli de mauvais souvenirs.

Après avoir exploré la vérité sur la pointe des pieds, il évoque les «beaux» vaccins qui ne peuvent même pas commencer à réparer les dommages causés par la pandémie … Un peu comme la façon dont votre ex vous rendrait triste et seul pendant des mois, mais vous prendrait finalement dehors pour le dîner et agissez comme si tout allait bien à nouveau.

Il fait cela pour essayer de tirer sur vos cordes sensibles, dans l’espoir de trouver cette partie autodestructrice de vous qui pourrait le reprendre.

Ensuite, il signera, comme Trump, en disant: «J’espère que tout le monde se souviendra!» tout en faisant référence à ce qui a été littéralement le pire moment de votre vie, un moment dont vous ne parlez que lorsque vous êtes avec votre thérapeute dans l’espoir qu’il vous aidera à l’oublier.

Il est temps pour nous tous de passer à autre chose.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements.