La déclaration de guerre « Attack On Titan » est retardée d’une semaine

Avec la diffusion de la finale de la saison «Attack On Titan», ses fans sont très attentifs à ce qui va arriver à Eren être dans les festivités de Marley, cependant, nous n’aurons pas d’épisode sur 3 janvier 2021.

Avec le retard de chapitre 5 de l’anime, nous devrons attendre 10 janvier pour voir l’épisode de la « Déclaration de guerre », le retard de l’épisode était dû à une courte interruption d’un week-end en raison des vacances du Nouvel An.

La bonne nouvelle est qu’ils ne nous laisseront pas si longtemps avec l’inconnu qui pourrait arriver dans les prochains épisodes puisqu’ils ne seront partis que pour un week-end et non des mois, à ce stade, il n’y a pas d’autres pauses à l’horizon, mais « L’attaque des Titans » Je pourrais finir par en prendre plus. Après tout, cette quatrième et dernière saison promet de mettre fin de l’histoire, mais le manga n’est pas encore terminé.

Le créateur Hajime Isayama approche la fin de chaque chapitre, mais le calendrier mensuel du manga signifie que l’équipe d’anime pourrait rattraper Isayama si la fin prend plus de temps.

Jusqu’à maintenant, L’anime n’a commandé que 16 épisodes cette saison. C’est une période très courte pour l’ensemble de l’intrigue finale de « L’attaque des Titans »surtout si l’on considère que la saison quatre doit couvrir plus de 45 chapitres du manga.

Un lot séparé pourrait être en développement, Et si tel est le cas, l’attente de ces sorties prendra sûrement plus d’une semaine.