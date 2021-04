La décision prise par Luis Miguel après la première de la saison 2 de sa série

La première de la deuxième saison de Luis Miguel sur Netflix a remis l’idole mexicaine à la une. La série avec Diego Boneta cherche humaniser le chanteur devant ses millions de fans à travers le monde et le Soleil a déjà réagi aux manifestations constantes d’affection: a pris une décision importante dans sa communication et sera plus proche de ses fans. Vue!

L’artiste de 51 ans a élargi ses chaînes officielles et Ce mercredi, il a ouvert un compte Tik Tok qui compte déjà environ 100 000 followers. Son atterrissage sur le dernier réseau social de la mode à cette époque n’était pas un hasard: En plus de coïncider avec le retour de la série, le premier post était un clin d’œil au deuxième épisode de la nouvelle saison.







Luis Miguel a posté une vidéo de la chanson « Jusqu’à ce que tu m’oublies », avec lequel il clôt le chapitre 2 de la fiction lorsque le chanteur consacre le sujet à sa mère après avoir pleuré sa perte. Plus de 732 mille personnes ont vu le message qui est rapidement devenu viral pour accueillir le Soleil à Tik Tok.

@lmxlm



L’apparition du chanteur rompre avec une absence prolongée sur leurs réseaux sociaux. Son dernier message avait été le 31 août 2020 se souvenir de son concert avec Céline Dion. Son activité sur les plateformes numériques est généralement très brève et limitée à sa carrière artistique ou au lancement de récitals. Il compte 1,8 million d’abonnés sur Instagram et 4,2 millions sur Facebook.

La polémique avec sa fille Michelle Salas

En revanche, ces dernières heures, Luis Miguel a été impliqué dans une polémique avec sa fille Michelle Salas, qui a posté un message énigmatique sur son compte officiel après la première de la série. « Conseil pour être heureux: n’écoutez pas tout ce qu’ils vous disent, ne croyez pas tout ce que vous voyez et ne dites pas tout ce que vous savez »Il a déclaré au milieu de sa relation distante avec son père.