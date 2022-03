La décision drastique des Foo Fighters après la mort de Taylor Hawkins

in

Le groupe de rock a communiqué à ses fans comment ils continueraient désormais. C’est ce que l’on sait à ce jour de l’étude médico-légale préliminaire menée en Colombie.

© GettyTaylor Hawkins à la première de Studio 666, le film Foo Fighters.

La L’industrie de la musique encore sous le choc du décès de taylor hawkinsbatteur de Foo Fighters. C’est que, en pleine tournée en Amérique du Sud, le musicien a été retrouvé mort le 25 mars et les circonstances n’ont pas encore été confirmées. Alors que le célèbre groupe de rock fait face à l’actualité, cet après-midi ils ont communiqué à leurs fans via les réseaux sociaux la décision radicale Que prendront-ils désormais ?

Avec seulement 50 ansHawkins est décédé peu avant la présentation des Foo Fighters au Festival Estéreo Picnic, précisément à Bogota Colombie. Bien que la cause du décès n’ait pas encore été révélée publiquement, la vérité est que le étude médico-légale préliminaire -Effectué par le bureau du procureur général- a expliqué que dans le test toxicologique urinaire, 10 types de substances ont été trouvés, dont le THC (marijuana) et les antidépresseurs.

« L’Institut national de médecine légale poursuit ses études médicales pour obtenir une clarification complète des événements qui ont conduit à la mort de Taylor Hawkins», ont-ils insisté. Et c’est que les sources locales assurent qu’il pourrait s’agir, en plus, d’un hypertrophie cardiaque, en tenant compte du fait que l’organe pesait deux fois la moyenne. Malgré cela, la vérité est qu’entre-temps, ses proches cherchent un moyen de continuer son absence à partir de maintenant.

Les grandes stars du genre ont adressé leurs condoléances à sa famille, ainsi que Foo Fighters n’a pas tardé à publier un communiqué : «Nous sommes dévastés par la perte tragique et prématurée de notre bien-aimé Taylor Hawkins.. Son esprit musical et son rire contagieux vivront avec nous tous pour toujours.”. Après avoir demandé le respect de la vie privée de sa famille, le message est finalement venu avec la décision la plus difficile.

Par respect pour le musicien, qui a rejoint le groupe en 1997ils ont écrit: « Avec une grande tristesse, Foo Fighters confirme l’annulation de toutes les dates de tournée à venir pour la perte de notre frère. Nous regrettons et partageons la déception de ne pas nous voir comme prévu”. Choqués, ils ont conclu : « UnNous utiliserons ce temps pour pleurer, guérir, nous rapprocher de nos proches et apprécier toute la musique et les souvenirs que nous avons créés ensemble.”.

