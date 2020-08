La décision de Microsoft est un grand cadeau pour Sony et PS5

halo Infini

C’est une grande décision de retarder un jeu, et c’est une décision encore plus grande quand c’est un jeu comme Halo Infinite. La dernière itération de la plus précieuse exclusivité Xbox de Microsoft MSFT était censée être la pièce maîtresse du lancement de la Xbox Series X, et probablement de la Xbox Series S.Mais une révélation décevante et nous supposons des réunions tendues plus tard, et Microsoft a décidé de retardez-le jusqu’en 2021. Probablement la bonne décision, mais celle qui fait un grand changement dans le lancement des nouvelles consoles cet automne. Et c’est un changement qui favorise Sony et PS5.

Le fait est que, malgré l’incroyable capacité de Sony à mettre en place une vitrine de jeux, il n’a pas non plus beaucoup de possibilités de lancement exclusif pour la PS5. C’est le plus grand titre de première partie pour la saison des vacances est Spider-Man: Mile Morales, ce qui a l’air cool, mais n’est en réalité qu’une itération d’un jeu PS4 préparé pour la PS5. L’annonce majeure dans sa vitrine PS5 a été Horizon: Ouest interdit, mais il est daté de 2021.

C’est plus ou moins ainsi que se déroulent la plupart des lancements de console. La Xbox One et la PS4 étaient dans le livre sur celui-ci: nous avions des choses comme Ryse fils de Rome sur Xbox One et Killzone: Shadow Fall sur PS4, dont ni l’un ni l’autre n’étaient tellement à écrire, mais ont fait leur travail en se présentant et en étant sur les nouvelles consoles. La Nintendo Switch était un peu aberrante, lancée avec La légende de Zelda: le souffle de la nature et récolter les fruits.

La Xbox Series X (et probablement S) allait à l’origine se pencher vers le modèle Switch. Halo infini était sur le point d’être un titre de lancement majeur qui devait donner à Microsoft des discussions et un élan significatifs, même s’il n’était pas exclusif aux consoles de nouvelle génération. Combinez cela avec Game Pass – les nouvelles consoles bénéficieront vraisemblablement d’un essai de pass de jeu de 3 mois – et vous obtenez l’équivalent d’un titre majeur.

Je ne suis pas sûr que cela aurait changé le calcul de manière spectaculaire: Sony était déjà prêt à réussir à l’automne. Le genre d’élan que vous obtenez en dominant une génération de consoles ajouté au fait que les joueurs seront moins susceptibles de quitter le navire grâce à la compatibilité ascendante fait de la PS5 un concurrent difficile. Mais le fait que Microsoft ait une grande exclusivité de première partie à Hock lui aurait donné une plus grande plate-forme sur laquelle se tenir.

Maintenant, ce n’est plus le cas. PlayStation aura Miles Morales, et Sony a été hypnotisé Godfall beaucoup. Mais les principaux jeux de l’automne sont des jeux tiers et croisés, et aucune des deux consoles n’aura quoi que ce soit qui puisse se rapprocher de quelque chose comme Cyberpunk 2077 ou Assassin’s Creed Valhalla, en supposant que les deux jeux atteignent leurs dates de sortie.

Et donc, dans cette situation, l’avantage revient définitivement à Sony. Game Pass est un service vraiment passionnant qui, à mon avis, plaide pour Microsoft dans cette génération ou dans la suivante, mais à ce stade, il est clair que Microsoft aurait besoin d’un flash sérieux pour détourner l’attention de la console blanche du vaisseau spatial de Sony, du moins dans un proche avenir. -terme. C’est beaucoup plus difficile de se passer Halo

