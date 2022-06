La déception des fans de Marvel pour un personnage de Doctor Strange

in

Les adeptes de l’univers cinématographique Marvel ont été choqués par de nouvelles images sur le plateau. Quel super-héros a été entièrement rendu par CGI dans le film de Benedict Cumberbatch ?

©MerveilleDoctor Strange dans le multivers de la folie est désormais disponible sur Disney+.

La Univers cinématographique Marvel a surpris ses fans cette semaine avec l’arrivée d’un nouveau film au catalogue de Disney+. C’est à propos deet Doctor Strange dans le multivers de la foliela bande avec Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen qui a été créée les premiers jours de mai dans les salles et a finalement été diffusée en streaming. Et bien que la production soit chargée de caméesl’un d’eux a particulièrement retenu l’attention des fans fidèles.

Alerte spoil! La possibilité de naviguer dans le multivers permis sam raimi -réalisateur du film- présenter des personnages plus que demandés par le public. En ce sens, est venu le illuminatice qui signifiait le retour de Patrick Stuart en tant que professeur X et la participation de Hayley Atwell dans la peau du Capitaine Carter, Lashana Lynch se faisant passer pour le capitaine Marvel et Jean Krasinski comme M. Fantastique. Ce n’est pas tout! Parce que Anson Mount en tant que boulon noir a joué dans une scène inoubliable avec Wanda Maximoff.

Le film présente le personnage d’Elizabeth Olsen complètement hors de contrôle après les événements de WandaVision, une série également disponible sur Disney+. De cette façon, il a combattu impitoyablement les Illuminati pour atteindre America Chavez et a utilisé son pouvoir pour voyager entre les multivers pour récupérer ses enfants. C’est ainsi qu’il a pris sa propre bouche à Black Bolt, jouant psychologiquement avec les super-héros bien connus.

Bien que la participation ait été bien accueillie par le public dès le jour de sa sortie en salles, ce n’est que cette semaine qu’un détail a provoqué la déception concernant ce personnage. Dans un article de Marvel intitulé Construire le multivers, une vidéo a révélé des images d’Anson Mount discutant avec Sam Raimi sur le plateau. La surprise était évidente : au lieu de porter son costume noir, l’acteur est couvert de vêtements qui permettent d’utiliser et d’ajouter la capture de mouvement à travers Image de synthèse.

« Le costume était-il complètement CGI? »a demandé l’utilisateur @HailEternal sur Twitter, provoquant un émoi parmi les fans de Marvel. Les effets visuels étaient la clé pour présenter son personnage à l’écran. Un cas similaire pourrait être celui de John Krasinski, dont les images travaillant sur le plateau n’ont pas encore été révélées. Pour le moment, le retour de Black Bolt dans le MCU n’a pas été confirmé et ce sera une question de temps pour savoir si la franchise de super-héros est toujours intéressée à le ramener à l’écran.

