in

Disney+

Le nouveau chapitre de She-Hulk est arrivé, où les fans du MCU attendaient une présence importante et finalement cela ne s’est pas produit. [ALERTA DE SPOILERS]

©Disney+La déception des fans de Marvel pour l’épisode 6 de She-Hulk.

L’univers cinématographique Marvel poursuit ses plans de phase 4 en présentant le sixième épisode de elle hulk sur le service de streaming Disney+. Cette série centrée sur Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, est passée par plusieurs étapes et a atteint un point où les fans attendaient une grande nouvelle, mais ils ont été grandement déçus par ce qui a été vu ce jeudi et ils l’ont diffusé sur les réseaux sociaux.

Dans le chapitre précédent, nous avons vu Jenifer au milieu d’un procès contre Titaniaqui avait déposé la marque « Elle-Hulk » pour la vente de divers produits de beauté. C’est alors que les stratégies des avocats commencent à déterminer que la protagoniste avait été la première à prendre le nom et à l’utiliser comme sien grâce à une application de rencontres. Au final, alors que la super-héroïne essayait sa nouvelle tenue, il a été révélé que Casse-cou aurait sa place dans le programme.

« Juste Jen »était le chapitre de ce jeudi à Disney+qui commence par Jenifer recevoir une mystérieuse boîte contenant une invitation à être demoiselle d’honneur de la part de Lulu, une ancienne amie du lycée, mais elle se méfie dès le début de ce qui peut arriver. En revanche, il regrette d’avoir raté un procès de divorce qui serait traité par Livres de Malloryalors son amie Nikki Ramos Il est ravi de travailler avec elle.

Tout change au mariage quand Walter rencontre Titania, qui semble bien intentionné en étant ami avec le marié. Une fois sur place, il commence à interagir avec Josh, un homme avec qui il commence à sympathiser après ses mauvaises expériences. La situation est à nouveau désastreuse Jenifer quand il a un chien comme compagnon au mariage et qu’ils le font nettoyer les lieux.

Le jour du mariage, enfin Titania montre son vrai visage en attaquant Jenifer, qui se transforme en She-Hulk pour la vaincre. En parallèle, Nikki et Mallory ils découvrent sur Internet qu’une attaque contre She-Hulk est en préparation et à la fin un laboratoire est montré dans lequel ils ont une seringue destinée à la super-héroïne. Pendant que tout cela se passait, les fans attendaient Casse-cou et ils ont été déçus.

+Daredevil n’est pas apparu et voici comment les fans ont réagi :

Vous n’êtes pas encore abonné à Disney+ pour accéder au contenu Marvel exclusif ? Abonnez-vous sur ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂