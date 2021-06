La date limite pour retourner Cyberpunk 2077 sur Xbox est terminée

La date limite pour retourner Cyberpunk 2077 sur Xbox expire si vous l’avez acheté numériquement. La date limite se termine en juillet, alors dépêchez-vous.

Le lancement de Cyberpunk 2077 a été… gênant, c’est un euphémisme. Les bugs portés par le jeu CD Projekt sortant ont été rejoints par le retrait du jeu du PS Store et une campagne de retours massive par sa société. Et tandis que Microsoft a mis en place une politique « étendue » pour rendre Cyberpunk 2077 sur Xbox.

Avec cela, il a permis à ses joueurs de demander un remboursement numérique sans explication, longtemps après la fin de la période habituelle de son magasin. Eh bien, si vous vouliez un remboursement numérique sur Xbox, vous avez jusqu’à début juillet pour le demander.

A travers sa page de support, Xbox confirme que les mesures exceptionnelles pour le retour de Cyberpunk 2077 prendront fin dans deux semaines, le 6 juillet.

«L’équipe CD Projekt RED continue de travailler dur pour améliorer l’expérience Cyberpunk 2077 pour les joueurs Xbox, et ils ont introduit un certain nombre de mises à jour. Compte tenu de ces mises à jour, Microsoft reviendra à notre politique de retour standard pour Cyberpunk 2077 le 6 juillet, pour les nouveaux et les anciens achats ».

Autrement dit, Redmond estime que le jeu s’est suffisamment amélioré avec ses derniers patchs pour mettre un terme à ces mesures exceptionnelles. Une pensée qu’ils partagent sur PlayStation puisque, on s’en souvient, Cyberpunk 2077 est de retour sur le PS Store.

Cela signifie-t-il que le jeu offre déjà des performances décentes sur consoles ? A leur retour au magasin, CD Projekt a noté que «les utilisateurs peuvent continuer à rencontrer divers problèmes de performances avec la PS4«, Recommandant de jouer sur PS4 Pro ou PS5, il semble donc que son statut sur consoles puisse encore beaucoup s’améliorer.