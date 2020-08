La date et le prix de la PS5 seront révélés à la gamescom 2020

Geoff Keighley a laissé entendre qu’il y aurait des nouvelles de la PS5 après que Sony ait activé un site Web pour s’inscrire pour votre réservation

La nouvelle génération de consoles est très proche et il reste encore de nombreuses inconnues à résoudre, la plus fréquente étant prix et date de sortie. Nous avons récemment vu comment plusieurs sources conviennent que PS5 arrivera le 20 novembre et à 499 euros dans le cas de la console avec un lecteur de disque. Cependant, Geoff Keighley, présentateur de Les Game Awards et organisateur du Fête du jeu d’été et de Soirée d’ouverture en direct qui aura lieu dans quelques heures, nous a donné de bonnes raisons de penser que lors de l’événement du gamescom 2020 nous connaîtrons les deux données.

Sony permet à un site Web de s’inscrire pour une réservation PS5

Tout commence à la suite de quelque chose d’assez important et que l’utilisateur bien connu de Twitter Wario64, où tu peux voir ça Sony a ouvert une page Web sur laquelle les utilisateurs peuvent s’inscrire. Pour que? Eh bien, les utilisateurs chanceux auront l’opportunité d’être l’un des premiers à pré-commander la PS5. Vous pouvez voir ce Web vous-même à travers ce lien.

À ce stade, il convient de noter que Sony a précisé qu’ils examineront ces qui montrent plus d’intérêt pour PlayStation pour vous offrir la possibilité de pré-commander une PlayStation 5. Ainsi, les plus chanceux recevront un email avec la bonne nouvelle qu’ils pourront pré-commander leur nouvelle console tant attendue.

Et à ce stade, qu’est-ce qui nous fait penser que le prix et la date de sortie seront affichés pendant la Soirée d’ouverture en direct? Eh bien, le même Geoff Keighley, qui est en charge de l’événement, a retweeté la publication de Wario64 à côté d’une émoticône qui semble nous dire que soyons attentifs à cela. Et bien que cela ne signifie pas qu’ils confirmeront lors de l’événement de la gamescom 2020 le prix et la date de la PS5, oui que le présentateur semble laisser entendre qu’il y aura des nouvelles liées à la nouvelle console et au ouvrir vos réserves, il serait donc logique de parler de date et de prix.

Pour le moment, il suffit d’attendre Soirée d’ouverture en direct qui commencera le gamescom 2020 et cela aura lieu à 20 h 00 heure espagnole le jeudi 27 août. De plus, ils ont également confirmé la présence d’un grand nombre de jeux importants tels que Ratcher & Clank: Rift Apart ou Crash Bandicoot 4: Il est temps, parmi beaucoup d’autres. Nous serons attentifs à vous tenir informés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂