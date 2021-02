La date du procès de Johnny Depp et Amber Heard repoussée

Le jugement entre Johnny Depp Oui Ambre a entendu devrait avoir lieu dans Mars 2020, mais la pandémie de coronavirus a obligé tout le monde à rester chez eux et a été reporté à janvier 2021. Le juge de la Cour de circuit du comté de Fairfax, Bruce blanc, a annoncé un nouveau retard: pour le mois de mai en raison des retards dans le système judiciaire de l’État laissé par Covid-19 en conséquence. Maintenant, ils ont signalé une nouvelle date, qui semble être définitive.

Le couple s’est marié en 2014, mais un an et demi plus tard, ils ont décidé de se séparer. Ce n’est qu’en 2016 que Entendu publiquement avouer avoir été victime de violence sexiste, mais des mois plus tard, ils sont parvenus à un règlement de 7 millions de dollars. Tout a refait surface quand En 2018, l’actrice a publié un article dans le Washington Post sur le fait d’avoir été victime de violence conjugale et Depp l’a poursuivie pour diffamation pour environ 50 millions de personnes..

Alors que dans l’histoire de ambre dans le journal de la capitale américaine ne mentionne pas Johnny, a commenté l’enfer qui s’est passé deux ans auparavant, puis l’interprète de Jack Sparrow dans ‘Pirates des Caraïbes’ a allégué que l’éditorial avait considérablement nui à sa réputation et lui avait coûté plusieurs événements programmés. Après avoir présenté différentes documentations, il a dit que en fait, il était la victime de la relation, et jusqu’à présent, il reste en suspens.

La vérité est que Warner Bros. a licencié l’artiste de 57 ans après avoir perdu le procès en diffamation contre Le soleil, et de cette façon ils l’ont séparé de la saga ‘Animaux fantastiques’. Pendant ce temps, l’actrice et mannequin est restée avec son rôle de «Mera» pour ‘Aquaman 2’ dans l’entreprise, mais tout a peut-être changé ces derniers jours, selon le magazine Forbes.

+ Quand a lieu le procès entre Johnny Depp et Amber Heard?

Selon le rapport officiel des médias américains Date limite, le Poursuite en diffamation de 50 millions de dollars de Johnny Depp contre Ambre a entendu, qui dit qu’il fournira de nouvelles preuves, est programmé pour démarrer le 11 avril 2022. Sera plus de deux ans de retard par rapport à la date initiale et ils assurent que cela durera plus de deux semaines.