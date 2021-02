La date du printemps de la vitrine de la boutique Epic Games est annoncée

La guerre des magasins PC continue et pendant que Steam vaquait à ses occupations, la concurrence a donné la date de l’Epic Games Store Showcase Spring.

Partant du fait que nous aimons un événement plus qu’un haineux un hôte d’une entreprise, vous aimerez cette actualité. Parce que le date de Epic Games Store Showcase Spring. Et ce sera cette semaine.

Pour être exact, comme la société elle-même l’a annoncé via le site Web de son magasin, ce sera le 11 février prochain. On peut le voir sur Twitch à partir de 20h00., Temps péninsulaire espagnol. Ce qui n’a pas été trop clair, c’est ce que nous y verrons … au-delà des jeux qui seront lancés dans le magasin tout au long de 2021.

En fait, c’est la seule chose que dit la déclaration officielle. Que nous pouvons voir les nouvelles annonces, gameplays, détails et autres présentés par les développeurs de ces titres. Ce n’est pas explicitement mentionné, mais il est clair qu’il y aura des nouveautés et des exclusivités du magasin.

Ceux d’Epic Games ont discuté toute la semaine de la façon dont ils allaient contribuer en ayant des exclusivités dans leurs rangs. Non seulement temporaire, mais aussi complet. Nous devrons donc voir dans quelle mesure cette quantité est de la fumée et quelle quantité ne l’est pas. Car, permettez-moi l’audace, nous ne croyons plus à rien.

Indépendamment de ce qui est présenté ou non le 11, cet événement apporte avec lui des offres de jeux. Parmi eux, des remises ont été confirmées sur STAR Wars: Squadrons, SnowRunner, Cyberpunk 2077, Assassin’s Creed Valhalla ou Hades.

Steam continuera-t-il à se lasser d’événements, d’offres ou de «choses» en général pendant que l’Epic Games Store fait son truc? Achèterez-vous un jour un jeu qui n’est pas offert dans la boutique Epic? Tout cela et plus, jeudi prochain.