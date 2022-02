La date de tournage de la saison 2 de Loki a été confirmée : y a-t-il une date de sortie sur Disney Plus ?

merveille

Avec Tom Hiddleston comme protagoniste, la série de Loki Ce fut un succès complet pour Disney Plus et Marvel, donc une nouvelle saison arrive bientôt. Découvrez quand il commencera à tirer et quand il pourrait être libéré.

©Disney PlusTom Hiddleston comme Loki

Avec l’arrivée d’une nouvelle phase, de nombreux personnages Marvel ont acquis une notoriété exclusive. Parmi eux se trouve Loki, qui est joué par Tom Hiddleston et est désormais l’une des grandes stars de cette quatrième phase du MCU. Le personnage, connu sous le nom de Dieu de la tromperie ou du demi-frère diabolique de Thor, a eu sa première série solo l’année dernière qui a été un succès sur Disney Plus.

En une seule saison de six épisodes Loki C’était l’une des séries les plus regardées sur Disney Plus et a ravi les fans de Marvel. Bien que le personnage, excellemment joué par Tom Hiddleston, ait conservé son essence de sarcasme et d’agacement, la vérité est que sa véritable personnalité est maintenant connue. C’était une démonstration complètement incroyable de la façon dont une personne peut changer grâce à l’apprentissage que la vie lui donne.

A tel point que, malgré le fait qu’on croyait que Loki Il aurait une seule saison, ainsi que toutes les séries qui ont été créées sur la plateforme et font partie de Marvel, il convient de noter que ce projet a été renouvelé. Dans les scènes post-générique du dernier épisode, le dossier du protagoniste a été vu avec une légende qui disait : « Loki reviendra dans la saison 2” car la première édition s’est terminée avec plus de questions que de réponses pour les fans.

C’est pourquoi maintenant, dans ce qui est à venir, de nombreuses inconnues doivent être résolues. Parmi elles les conséquences des décisions prises par Sylvie. Cependant, la vérité est qu’il reste encore quelques mois pour voir les nouveaux chapitres de cette série emblématique du MCU. Eh bien, comme le magazine vient de le confirmer coulisses, la prochaine partie commencera à tourner pendant l’été européen, c’est-à-dire vers le milieu de l’année. L’emplacement sera situé dans les célèbres Pinewood Studios au Royaume-Uni.

Bien sûr, il convient de noter que Marvel n’a pas confirmé cette information, mais si elle est vraie, tout indique que la prochaine saison de Loki Il ne sortira qu’en 2023. Compte tenu des délais de tournage et de post-production, la série ne pourrait arriver au catalogue Disney Plus qu’en début d’année prochaine. Même ainsi, s’ils parviennent à travailler en un temps record, le planning de la plateforme et du studio pourrait être avancé et ainsi faire attendre les fans moins longtemps.

