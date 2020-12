La date de sortie provisoire de la suite du film Sonic The Hedgehog a été annoncée pour le printemps 2022

Depuis que la scène post-crédit s’est déroulée à la fin de la Sonic l’hérisson film, les fans réclament une suite.

De toute évidence, cette suite est en route, bien que nous n’ayons pas eu de travail officiel dessus jusqu’à présent.

Cependant, cela a changé, Paramount Pictures annonçant une date de sortie provisoire pour le nouveau film du 8 avril 2022.

Il y a quelques semaines, un calendrier de production pour la prochaine suite de l’adaptation du jeu vidéo a été divulgué. Ce calendrier annoncé avait une production commençant en mars 2021.

Ce même rapport indiquait que le nom de code du film serait Emerald Hill. Il est peu probable que ce soit le titre réel du film. Souvent, les films très attendus sont filmés sous un titre supposé, afin que les fans n’inondent pas le plateau et n’interfèrent pas avec la production.

Plus célèbre, Star Wars Episode VI: Le retour des Jedi filmé sous le titre de travail Blue Harvest. Il était censé ressembler à un film d’horreur fictif pour décourager les gens.

Emerald Hill, cependant, est un nom qui devrait être familier aux fans de Sonic. C’est l’une des étapes de Sonic The Hedgehog 2 sur le Sega Console Genesis. En fait, c’était la première étape de ce match.

Sonic The Hedgehog 2 était également la première fois que les joueurs pouvaient voir Tails en action, et la zone Emerald Hill était la première fois qu’il était jouable. Vu comment il a été confirmé que Tails sera dans le deuxième Sonic Movie, le titre du tournage semble être un hommage approprié.

La production du film devrait se terminer le 10 mai 2021.

Pour le moment, on ne sait pas si James Marsden ou Jim Carrey reviendront pour reprendre leurs rôles de l’original, mais il est très probable qu’au moins Carrey reviendra, car il joue l’ennemi juré de Sonic, le Dr Robotnik. On s’attend à ce que Ben Schwartz revienne à la voix de Sonic, mais cela n’a pas non plus été confirmé pour le moment.

Sonic The Hedgehog a établi des records pour le meilleur box-office d’ouverture pour un film de jeu vidéo, rapportant 57 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours. Cela a battu l’ancien détenteur du record, le détective Pikachu, qui a rapporté 54,3 millions de dollars dans ses premiers jours.

Il a également été dit que Knuckles the Echidna apparaîtrait dans la suite de Sonic, bien que cela soit loin d’être confirmé. Il a même été dit en février que Dwayne The Rock Johnson était en pourparlers pour jouer le personnage populaire.