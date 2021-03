La date de sortie PC de Trails of Cold Steel IV est annoncée

Le dernier jeu de la saga se dirige vers ses nouvelles plateformes. NIS America annonce la date de sortie de Trails of Cold Steel IV pour PC.

Après avoir été sorti pendant plusieurs mois sur PlayStation 4, et bien plus longtemps au Japon, NIS America a mis le jour pour l’arrivée de son prochain jeu. Nous avons Trails of Cold Steel IV date de sortie pour PC.

Le jeu est, maintenant, la fin de la plus longue saga de toute la franchise The Legend of Heroes. Il clôt l’un des plus gros cycles que nous ayons vus et atteindra les cycles compatibles le jour même de son atterrissage sur Nintendo Switch. C’est-à-dire le 9 avril prochain.

Nous avons une dernière annonce surprise pour vous tous. Trails of Cold Steel IV pour PC sortira le 9 avril 2021! Consultez la page du jeu sur Steam https://t.co/JhNT3R6wgi – NISAmerica (@NISAmerica) 4 mars 2021

L’annonce vient avec l’ouverture de la page Steam du jeu et de nombreux accessoires geek, comme d’habitude. Cela inclut les exigences pour le faire fonctionner correctement. Étant donné que le jeu utilise toujours le même moteur que les deux premiers (sortis sur PS3), ils ne sont pas trop exigeants. Bien sûr, il se peut que si nous ne sommes pas un peu au-dessus du minimum, certaines zones ralentiront.

Exigences minimales: processeur et un système d’exploitation 64 bits SW: Windows 10 / 8.1 / 7 64 bits Processeur: Core i3-2100 3,10 GHz Mémoire: 8 Go de RAM Graphique: Geforce GTX 650 Ti Espace de rangement: 25 Go d’espace disponible Chartre de son: À bord

A lire : Twin Mirror: Sortie du nouveau titre Dontnod et de la bande-annonce de lancement,