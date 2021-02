La date de sortie mondiale de la Justice League de Zack Snyder annoncée avec quelques exceptions

Après plus de trois ans d’attente, Justice League de Zack Snyder arrive enfin le mois prochain. Et ce ne sont pas seulement les fans américains qui auront la chance de voir le légendaire Snyder Cut. Le cinéaste a confirmé que sa version définitive du film sortira dans le monde entier le même jour. Le 18 mars, pratiquement tout le monde dans le monde aura l’occasion de voir de quoi il s’agissait dans le confort de sa maison.

La disponibilité de la plateforme dépendra de chaque territoire (à l’exception de la Chine, de la France et du Japon, où les dates de sortie sont à déterminer). Des détails supplémentaires pour des marchés spécifiques seront bientôt communiqués. (2/2) – Zack Snyder (@ZackSnyder) 19 février 2021

Zack Snyder s’est rendu sur Twitter pour annoncer la nouvelle. Il a été précédemment confirmé que cette nouvelle version beaucoup plus longue de Ligue de justice arrivera sur HBO Max aux États-Unis le 18 mars. Maintenant, Snyder a révélé qu’il serait disponible en les plus marchés du monde entier via une forme d’offre numérique, qu’il s’agisse d’un service de streaming, de location / achat à la demande ou de téléchargement numérique. Voici ce que Snyder avait à dire à ce sujet.

« La Justice League de Zack Snyder sera disponible dans le monde entier sur tous les marchés le même jour qu’aux États-Unis le 18 mars via à la demande, téléchargement numérique, linéaire ou streaming. La disponibilité de la plateforme dépendra de chaque territoire (à l’exception de la Chine, France et Japon, où les dates de sortie sont à déterminer.) Des détails supplémentaires sur des marchés spécifiques seront bientôt communiqués. «

Les seules exceptions à cette version seront la Chine, la France et le Japon. Le studio dit que les dates de sortie dans ces pays doivent être déterminées. Reste à savoir si le studio investira ou non dans une sortie en salles. Étant donné que la coupe Snyder durera près de quatre heures, ce serait difficile dans le meilleur des cas. Compte tenu de la gravité des choses au box-office, c’est encore plus difficile. Mais Snyder a tease qu’il y avait des plans possibles pour une sortie en salles d’une sorte. Bien que cela se produise probablement à une date ultérieure.

Tout cela a été long à venir. Zack Snyder a quitté la production de Ligue de justice en 2017. Joss Whedon est intervenu pour superviser de nombreuses réécritures et reprises. La version théâtrale, par conséquent, ne ressemblait en rien à ce que Snyder avait initialement prévu. Les fans ont rapidement commencé à faire appel au studio pour #ReleaseTheSnyderCut. La demande incessante a conduit Warner Bros.à donner des millions à Snyder pour terminer le film, qui était loin d’être terminé. Une seule nouvelle scène a été tournée, qui a introduit le Joker de Jared Leto dans le film. Nous avons eu un aperçu de cette scène dans la récente bande-annonce.

Puisque Ligue de justice perdu beaucoup d’argent au box-office, étant donné son budget gonflé, cela semblerait un mauvais investissement, en surface. L’idée est d’attirer des abonnés à HBO Max, qui n’a pas encore vraiment pris la mesure que WarnerMedia espérait depuis son lancement l’année dernière. Compte tenu du nombre de fans impatients, ou du moins curieux, de voir cette nouvelle version de l’équipe de super-héros de DC Comics, l’espoir est que l’investissement sera rentable en dollars des abonnés. Vous pouvez consulter l’annonce de Twitter de Zack Snyder Compte.

