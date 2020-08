La date de sortie finale du Snyder Cut a fuité

MANTA CT312 3 en 1 TIG MMA CUT TIG soudeur onduleur Machine de soudage 120A TIG / MMA

Outillage Outillage spécialisé Outil et protection du soudeur Autres accessoires du soudeur MANTA, Caractéristiques: 1.TIG Welder: 10-120A DC TIG Sortie de courant électrique. Soudage TIG de qualité sur l'acier inoxydable, les alliages de nickel, le cuivre, le laiton et le bronze, etc.