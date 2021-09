La date de sortie et le titre officiel de « Fantastic Beasts 3 » dévoilés

Le développement du troisième volet de la saga « Fantastic Beasts », spin-off / prequel se déroulant dans le monde magique de « Harry Potter », a connu des moments difficiles au cours de son développement, mais finalement l’équipe Warner Bros a révélé le titre officiel de cette production : « Les Secrets de Dumbledore », anticipant de nouvelles révélations sur l’un des personnages les plus aimés des fans de la franchise.

« Les secrets de Dumbledore » comportera quelques changements auxquels les fans de la série peuvent prendre un certain temps pour s’habituer, comme l’arrivée de Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald après le départ de Johnny Depp au début du tournage. De plus, Warner Bros a dévoilé la fenêtre de lancement de ce nouvel opus.

Après avoir révélé le logo officiel de ce nouvel opus de « Fantastic Beasts », les dirigeants du studio ont annoncé qu’au lieu de sortir en juillet 2022, sa première sera avancée au 15 avril, c’est peut-être une légère incitation à améliorer leurs performances potentielles. dans les salles de cinéma.

La saga « Fantastic Beasts » a débuté en 2016 avec l’acteur oscarisé Eddie Redmaune dans le rôle de l’enquêteur Newt Scamander, un spécialiste des créatures magiques qui doit errer dans les rues de New York à la recherche de certaines des créatures qui ont échappé à sa mallette magique, présentant une nouvelle mallette magique. perspective sur le monde sorcier.

Sa suite, « Les Crimes de Grindelwald », présentait le rôle antagoniste que jouerait ce mythique sorcier noir, dont seules quelques allusions avaient été faites tout au long de la saga « Harry Potter » et dont on sait qu’Albus Dumbledore (maintenant joué par Jude Lwa) était chargé de le vaincre dans ce qui est considéré comme le plus grand duel magique de tous les temps.

Il est clair qu’avec « Les secrets de Dumbledore », JK Rowling, scénariste et producteur exécutif du film, cherche à augmenter le pari des rebondissements après avoir révélé que Credence (Ezra Miller) est en fait Aurelius, le frère perdu de vue d’Albus, briser le canon a établi que ce personnage n’avait que deux frères et sœurs: Aberforth et Ariana, peut-être avec cette bande ce détail peut être clarifié.