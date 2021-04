La date de sortie d’Uncharted de Tom Holland est retardée d’une semaine

le Inexploré Le film a connu un autre revers, bien que heureusement, il ne soit pas aussi dramatique que nous en avons l’habitude, la date de sortie du projet étant repoussée d’une semaine au 18 février 2022, après avoir été préalablement fixée au 11 février. court délai, les fans en attente de l’adaptation pousseront sans aucun doute un soupir épuisé, car le film devait initialement sortir en juin 2016, avant d’être repoussé en juin 2017, puis en décembre 2020, puis en mars 2021, avant d’être à nouveau retardé jusqu’à Octobre 2021. Inexploré a ensuite été déplacé jusqu’au 16 juillet 2021, avant de s’installer définitivement en février 2022. Ouf.

Ce dernier changement de date de sortie est l’un des nombreux petits retards pour les prochaines versions de Sony Pictures, y compris le délai d’une semaine pour le film de bande dessinée. Venom: Que le carnage soit et un délai de deux mois pour une autre adaptation de jeu vidéo, Resident Evil: Bienvenue à Raccoon City.

Zombieland: double pression Le réalisateur Ruben Fleischer dirige la prochaine adaptation du jeu vidéo, le scénario actuel provenant d’Art Marcum et Matt Holloway. Le film servira de préquelle aux jeux, s’inspirant apparemment de 2016 Uncharted 4: La fin d’un voleur, avec le Spider-Man: pas de retour à la maison star représentant Nathan Drake aux côtés de Mark Wahlberg dans le rôle de son ami et mentor Victor « Sully » Sullivan. Antonio Banderas, Sophie Ali et Tati Gabrielle composeront le casting de soutien.

le Inexploré Le film est en développement depuis si longtemps que Wahlberg était à l’origine attaché à jouer Nathan Drake. Grâce au temps qui passe sans relâche, Wahlberg ne jouera pas le personnage plus âgé, Sully, Wahlberg abordant récemment le changement de casting, « J’étais attaché pendant des années et des années à jouer Nathan Drake et maintenant je joue Sully. » Il continue: « Il y avait cette horloge biologique. Nous devons ‘y aller vite. » Wahlberg a poursuivi en confirmant que Inexploré est en quelque sorte une histoire d’origine qui dit que Drake et Sully «essaient non seulement de se remettre de l’autre, mais aussi de commencer à s’associer et à développer cette relation. Ce sera très cool. C’est la première fois que je participe un film qui est un film. «

Tom Holland, qui a rencontré un grand succès en jouant à Peter Parker AKA Spider-Man dans l’univers cinématographique Marvel, a récemment révélé qu’il avait des inquiétudes quant à sa représentation d’un personnage tellement différent de celui auquel il était habitué. Inexploré. « Je devais jouer ce type très dur, très stoïque – être essentiellement Mark Wahlberg. Mon personnage est censé être un putain de héros d’action en ce moment! » dit l’acteur. « Ecoutez, je ne l’ai pas vu, donc je ne sais pas si j’ai réussi ça. Mais c’était une leçon importante apprise, parce que, parfois, il s’agissait moins de marquer et de passer par cette scène et plus sur marquez-vous, tenez-vous comme ça et voyez mes biceps bombés … C’était une erreur et c’est quelque chose que je ne referai probablement plus jamais. «

Bien que cela puisse inquiéter quelque peu les fans de la franchise de jeux vidéo, Holland a également fourni un aperçu du ton du jeu vidéo. Inexploré film, faisant une comparaison qui est sûre d’apaiser une partie de cette anxiété; « Je pense que la façon la plus simple de décrire le film sans le dénigrer d’aucune manière est comme si Indiana Jones et James Bond avaient eu un bébé, ce serait Nathan Drake. C’est ainsi que je continue de décrire le film. »

Alors, Inexploré devrait maintenant sortir en salles aux États-Unis le 18 février 2022 par Sony Pictures Releasing. Cela nous vient de Variety.

Sujets: Uncharted, Jeux vidéo