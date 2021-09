La date de sortie du streaming Shang-Chi annoncée pour le Disney + Day en novembre

Le 12 novembre verra l’arrivée de Disney + Day pour célébrer le deuxième anniversaire du lancement de la plate-forme de streaming, ce qui signifie la première de nouveaux contenus exclusifs pour tous les abonnés. Parmi les offres, en tête d’affiche figure l’annonce que Shang-Chi et la légende des dix anneaux arrivera sur Disney+ ce jour-là, avec Croisière dans la jungle, portant sur le petit écran deux des plus grandes sorties cinématographiques post-pandémiques des studios. Outre un certain nombre d’offres spéciales basées sur certaines des propriétés les plus lucratives de House of Mouse, la journée est susceptible d’aider à attirer plus d’abonnés au service tout en essayant d’inciter ceux qui sont déjà à bord à rester.

Croisière dans la jungle est sorti au début de l’été dans les cinémas nouvellement rouverts et sur le service Disney + Premier Access, et s’est avéré être un succès raisonnable comme on peut s’y attendre d’un film de Dwayne Johnson. En tant que l’un des premiers films à sortir par Disney au format Day and Date, le brut n’était évidemment en rien comme il aurait pu l’être dans des circonstances normales, mais cela a suffi à Disney pour commencer à penser à une suite et à une franchise potentielle.

Disney + Day proposera des premières de contenu de toutes les marques de renom en service, notamment :

La première en streaming de Marvel Studios’ Shang-Chi et la légende des dix anneaux

Le film d’aventure familial bien-aimé de Disney Croisière dans la jungle, accessible à tous les abonnés

Le nouveau film Disney+ Original Home Sweet Home Seul, une réinvention de la franchise de vacances populaire

Une toute nouvelle série originale de courts métrages de Walt Disney Animation Studios intitulée Olaf présente, qui voit Geléle bonhomme de neige bien-aimé racontant plusieurs contes classiques de Disney comme lui seul le peut

Les débuts en streaming domestique de Disney + des courts métrages préférés des fans de Walt Disney Animation Studios, y compris Fièvre glacée, shorts primés aux Oscars® Le banquet et ‘Paperman, court métrage Mickey Mouse nominé aux Oscars, Obtenez un cheval ! et plus

Un court métrage d’animation Ciao Alberto de Pixar, mettant en vedette des personnages du film d’animation à succès de cet été Luca

Un nouveau court métrage de Les Simpsons qui rend hommage aux marques phares de Disney+

Les cinq premiers épisodes de la saison 2 de Le monde selon Jeff Goldblum de National Geographic

Un spécial célébrant les origines et l’héritage de Guerres des étoiles chasseur de primes légendaire, Boba Fett

Un spécial célébrant l’univers cinématographique Marvel sur Disney+ avec un regard passionnant vers l’avenir

Malade, une série originale mettant en vedette Michael Keaton, qui sortira sur les marchés internationaux dans le cadre de l’offre de contenu de divertissement général Star

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est devenu le deuxième film le plus rentable de l’année ce week-end et devrait bientôt prendre le relais Veuve noire pour revendiquer la première place car il continue de bien faire après trois semaines d’exclusivité théâtrale. Le deuxième film de la phase quatre du MCU a aidé Disney à prendre la décision délicate sur la sortie de ses futurs films, et grâce aux solides performances du premier film asiatique de Marvel, le reste de cette année verra tous les grands films de Disney directement dans les cinémas pendant 45 jours avant d’être proposés sur demande.

Parallèlement à ces sorties de films, Disney + Day proposera également un certain nombre de promotions qui s’adresseront aux fans de toutes les plus grandes franchises du canon Disney.Guerres des étoiles les fans recevront un Boba Fett Special avant l’arrivée de Le livre de Boba Fett, qui est noté comme « célébrant les origines et l’héritage du légendaire chasseur de primes de Star Wars, Boba Fett ». Cela ressemble à la Les légendes de Marvel Studio série, qui est généralement utilisée pour donner aux fans une histoire des personnages qui sont sur le point d’apparaître dans un film à venir, mais comme Guerres des étoiles n’avez pas une telle série, cela pourrait être unique et fournir quelque chose de plus approfondi que l’offre Marvel habituelle.

Parmi les autres nouveautés sur la plate-forme ce jour-là, citons le nouveau redémarrage de Home Alone, Home Sweet Home Seul, Gelé retombées Les cadeaux d’Olaf, un nouveau Simpson’ s court, un Look spécial Marvel – qui se penchera sur l’avenir de la MCU et probablement toucher des gens comme Hawkeye, Spider-man : Pas de retour à la maison et Docteur étrange dans le multivers de la folie – et de nouveaux épisodes de Le monde selon Jeff Goldblum ainsi que d’autres ajouts encore à annoncer. Dans l’ensemble, il y a certainement quelque chose pour tout le monde inclus dans les nouveaux arrivants de la journée, et une promesse de bien plus à venir alors que la plate-forme entame sa troisième année.

Sujets : Disney Plus, Disney