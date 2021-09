La date de sortie du livre de Boba Fett annoncée sur Disney+

Disney+ a annoncé aujourd’hui que Le livre de Boba Fett, la nouvelle série de Lucasfilm a été taquinée dans une séquence de générique de fin surprise après la finale de la saison 2 de Le Mandalorien, sera diffusé le mercredi 29 décembre, exclusivement sur le service de streaming. Disney + a également lancé l’art clé de la série.

Son histoire ne fait que commencer. Le livre de @Boba Fett, une toute nouvelle série originale, commence à être diffusée le 29 décembre sur @DisneyPlus. #TheBookOfBobaFettpic.twitter.com/bWPg0D0Z6l – Star Wars (@starwars) 29 septembre 2021

Le livre de Boba Fett est un passionnant Guerres des étoiles aventure, trouve le légendaire chasseur de primes Boba Fett et le mercenaire Fennec Shand naviguant dans le monde souterrain de la Galaxie lorsqu’ils retournent sur les sables de Tatooine pour revendiquer le territoire autrefois gouverné par Jabba le Hutt et son syndicat du crime.

Le livre de Boba Fett étoiles Temuera Morrison et Ming-Na Wen. Jon Favreau, Dave Filoni, Robert Rodriguez, Kathleen Kennedy et Colin Wilson sont les producteurs exécutifs. Karen Gilchrist et Carrie Beck sont coproductrices exécutives, John Bartnicki produisant et John Hampian coproducteur. Le Mandalorien La saison 3 sera ensuite diffusée sur Disney + dans le courant de 2022.

