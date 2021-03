La date de sortie du film Mortal Kombat est retardée d’une semaine

Ça va prendre un peu plus de temps avant que nous puissions voir le nouveau Combat mortel film. La sortie très attendue vient d’être retardée d’une semaine par Warner Bros., maintenant prévue pour la première le 23 avril au lieu de la date de sortie prévue du 16 avril. Pour le moment, aucune raison n’a encore été donnée pour le retard.

Combat mortel a vu plusieurs dates de sortie «officielles» au cours de son développement. À un moment donné, le film devait sortir le 5 mars, et les fans ont ensuite été informés de la bonne nouvelle qu’il avait été repoussé jusqu’au 15 janvier 2021. Bien sûr, la pandémie a changé ces plans, et Combat mortel a ensuite été daté du 16 avril.

Simon McQuoid dirige Combat mortel en utilisant un scénario de Greg Russo et Dave Callaham. McQuoid, James Wan, Todd Garner, E. Bennett Walsh ont produit. L’histoire suit un combattant MMA nommé Cole Young (Lewis Tan) qui se retrouve ciblé par l’assassin Sub-Zero (Joe Taslim). Pour protéger sa famille, Cole doit faire équipe avec une équipe de combattants qui ont été choisis pour défendre Earthrealm dans une bataille à enjeux élevés contre les forces d’Outworld.

Avec Tan comme Cole Young et Taslim comme Sub-Zero, Combat mortel jouera également Jessica McNamee (Sonya Blade), Josh Lawson (Kano), Tadanobu Asano (Raiden), Mehcad Brooks (Jax), Ludi Lin (Liu Kang), Chin Han (Shang Tsung), Hiroyuki Sanada (Scorpion), Max Huang (Kung Lao), Sisi Stringer (Mileena), Daniel Nelson (Kabal) et Elissa Cadwell (Nitara).

Le personnage principal Cole Young ne figure pas dans les jeux vidéo, et l’idée derrière son personnage est pour les nouveaux venus Combat mortel suivre. S’adressant à Collider dans une récente interview, Lewis Tan a jeté un peu plus de lumière sur la trame de fond du personnage original.

« [Cole’s] un personnage cool parce qu’il est un point d’entrée ancré dans l’histoire. C’est un ancien champion de MMA, il n’a pas de chance, c’est un père, c’est un mari, mais c’est un homme qui a raté son opportunité et son timing », a expliqué Tan. [having] J’ai raté la cible, et c’est une chose intéressante à jouer juste pour moi, et c’est un personnage intéressant dans lequel plonger. Mais c’est un artiste martial et il est très capable, mais il n’a tout simplement jamais eu sa chance, et c’est là qu’il commence. Et ainsi il devient intimement lié au monde de Mortal Kombat. «

Pendant ce temps, les fans de longue date de la série seront également satisfaits des moyens Combat mortel rend hommage aux jeux vidéo. McQuoid a intentionnellement cherché à pousser la cote R aussi loin que possible, apportant les décès sanglants du jeu sur grand écran dans toute leur gloire graphique.

« Nous voulions pousser le [blood, gore, and fatalities] à la limite « , a récemment déclaré McQuoid à SFX Magazine. » De toute évidence, il y a un moment où le film devient impossible à diffuser si vous le poussez trop loin, et ce serait un retour sur investissement très imprudent pour le studio, mais depuis le premier jour, il a été, « D’accord, nous le faisons et nous allons le faire correctement. » «

À partir de maintenant, Combat mortel sortira en salles et HBO Max le 23 avril 2021. Cette nouvelle nous vient de Variety.

