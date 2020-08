La date de sortie d’Overwatch 2 pourrait être annoncée cette semaine

Genji dans Overwatch 2

Activision Blizzard

Pendant un instant, j’ai suspecté que nous verrions les premiers vrais détails sur Overwatch 2 depuis Blizzcon au State of Play de Sony plus tôt ce mois-ci. Évidemment, ce n’était pas le cas, mais il est possible que nous en apprenions davantage sur le jeu dans quelques jours.

PLUS DE FORBES10 Fonctionnalités et modes que Blizzard doit inclure dans “ Overwatch 2 ” par Kris Holt

Opening Light Live de la Gamescom aura lieu jeudi à 14 h HE. Le producteur et animateur Geoff Keighley a déclaré que l’événement de deux heures comportera plus de 20 matchs, y compris un aperçu de la deuxième saison de Les gars de l’automne (Je ne peux absolument pas attendre ça). Des dizaines de studios et d’éditeurs se sont inscrits à la version numérique de la Gamescom de cette année en tant que partenaires et participants. Parmi eux? Activision Blizzard.

L’implication de la société dans la Gamescom ne signifie pas explicitement qu’elle aura quelque chose à dire sur Overwatch 2. Cela pourrait révéler plus de détails sur Diablo IV ou Diablo Immortel, ou peut-être quelque chose du côté Activision de l’entreprise. Il s’agit de fournir un regard plus approfondi sur Call of Duty: Guerre froide Black Ops la veille de la soirée d’ouverture en direct, donc je ne pense pas que nous verrons autre chose sur le jeu à ce spectacle.

Blizzard a une histoire de révélation Overwatch mises à jour à la Gamescom, cependant. Il a tiré le rideau sur les cartes de Junkertown et Busan lors de l’événement des années précédentes, ainsi que sur le merveilleux Lever et briller court métrage d’animation qui se concentre sur Mei.

Si Overwatch 2 doit sortir cette saison des Fêtes, et je soupçonne que ce sera le cas pour un certain nombre de raisons, Blizzard devra très prochainement démarrer sa machine marketing. Il existe deux opportunités majeures pour faire connaître le jeu à l’horizon imminent. Le week-end du championnat Call of Duty League d’Activision se déroule dans quelques jours, tandis que les séries éliminatoires de l’Overwatch League commencent la semaine prochaine. Compte tenu de l’augmentation probable de l’attention pour ces deux événements eSports, c’est une excellente occasion pour Blizzard de se montrer Overwatch 2 aux téléspectateurs.

Voici tous les matchs du premier tour des séries éliminatoires de l’Overwatch League par Kris Holt

Ainsi, le timing de la Gamescom serait une opportunité idéale pour une annonce de date de sortie – du moins si Overwatch 2 sort cette année.

Même s’il n’y a pas de Overwatch 2 mise à jour alors, nous pourrions encore en savoir plus cette semaine. La prochaine édition du Future Games Show aura lieu vendredi. Là encore, l’éditeur aura quelque chose à y mettre en valeur. Mais cela ne s’appelle Activision que dans l’annonce, sans aucune mention de la partie «Blizzard». Avec tout le respect que je dois au Future Games Show, il n’est pas au même niveau que Opening Night Live, donc Blizzard voudra peut-être une scène plus grande pour Overwatch 2 nouvelles.

Cela dit, je ne fais que lire les feuilles de thé et essayer de savoir quand nous en saurons plus sur Overwatch 2. J’ai les doigts croisés, ce sera dans quelques jours.

PLUS DE FORBESPrédiction de la date de sortie d’Overwatch 2Par Kris Holt.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂