La date de sortie d’Oddworld Soulstorm enfin annoncée

Mis à part la date de sortie d’Oddworld Soulstorm, le jeu sera totalement gratuit pour les abonnés PS Plus.

Oddworld: Soulstorm est l’un de ces jeux de niche, mais vous ne pouvez manquer aucun événement. Le titre du studio Oddworld a présenté une nouvelle bande-annonce dans le cadre de l’événement State of Play. En plus de nous offrir un aperçu de son gameplay, il nous ravit également avec le Date de sortie d’Oddworld Soulstorm.

Curieusement, à ce stade, le jeu a atteint sa dernière fenêtre de sortie. Plus précisément, il sera présenté en première sur PlayStation 5 et PC (via Epic Games exclusivement, bien que nous n’excluions pas de le voir également sur Steam à l’avenir) le 6 avril.

Et voici la surprise: il sera disponible au lancement pour les abonnés PlayStation Plus.

Cette succulente promotion sera cependant limitée: vous ne pourrez en profiter qu’entre le 6 avril et le 3 mai. Passé ce délai, ceux qui ne l’ont pas ajouté à leurs bibliothèques devront vérifier pour jouer.

Dans Soulstorm, notre protagoniste Abe devra diriger un énorme 300 mudokons sur son chemin vers la liberté, bien qu’il fera face à d’innombrables mésaventures en cours de route.