La date de sortie des Teenage Mutant Ninja Turtles de Seth Rogen est avancée

En 2016, de nombreux fans de la Tortues Ninja Teenage Mutant ont été déçus quand une réponse terne à Michael Bay Teenage Mutant Ninja Turtles: De l’ombre signifiait que la dernière itération en direct des héros dans une demi-coquille s’était terminée prématurément. Maintenant, la franchise populaire obtient potentiellement deux nouveaux redémarrages, dont l’un vient de Seth Rogen, qui a annoncé qu’un film d’animation CGI sortirait le 11 août 2023. Il semble maintenant que Paramount Pictures fasse une décision surprise en tirant la sortie date avancée au 4 août.

Récemment, plusieurs films Paramount, y compris les derniers épisodes du Mission impossible franchise, se sont retrouvés à reculer dans les calendriers de sortie de plusieurs mois, voire d’un an, et il semble que cela pourrait être en partie responsable du changement de la dernière sortie des Tortues Ninja. Les sorties au cinéma pour 2023 se remplissant de grosses sorties, un autre film sorti vers le 11 offrirait probablement un peu plus de concurrence que Paramount n’en est satisfait.

Le film CGI de Rogen sera le premier film d’animation depuis 2007 TMNT, qui a obtenu des critiques raisonnables mais n’a tout simplement pas satisfait ce désir d’une nouvelle itération en direct de la franchise, qui a conduit au premier film de Michael Bay Turtles en 2014 et à sa suite deux ans plus tard. Bien que les films de Bay aient amené pour la première fois des personnages classiques comme Krang, Rocksteady et Beebop dans un film d’action en direct, et dans l’ensemble, le film s’est déroulé à l’écran comme un dessin animé à gros budget du samedi matin, il y avait juste quelque chose qui n’a pas s’asseoir bien avec le public et certainement pas avec les critiques.

Le film Teenage Mutant Ninja Turtles de Seth Rogen ira dans une direction différente des films d’action en direct







En juin, Rogan a taquiné le film avec une image Twitter montrant une page du cahier du leader des tortues Leonardo qui a révélé la date de sortie originale du projet. Avec un certain nombre de petits œufs de Pâques à base de tortue cachés dedans, l’image était suffisante pour susciter un certain intérêt pour le film, et il sera intéressant de voir la direction différente prise par son dernier film en considérant comment les films de Michael Bay ont été critiqués pour avoir pris eux-mêmes trop au sérieux et étant trop sombre.

D’une certaine manière, le Tortues Ninja Teenage Mutant La franchise a souffert de son itération la plus connue, qui était la série de dessins animés de 1987. La série brillante et rebondissante qui a vu de nombreux mutants et situations loufoques devant les tortues était nettement disjointe des origines de la bande dessinée sombre, et même des films originaux de Jim Henson Company qui étaient réputés trop violents pour les enfants.

Que la vision de Rogen sur la franchise réussisse à plaire aux fans de bandes dessinées, le dessin animé et les films d’action en direct précédents est quelque chose qui semble peu probable, mais avec le soutien de Nickelodeon et Rogen décrivant le film comme un film de passage à l’âge adulte destiné aux adolescents et enfants, ceux qui espèrent quelque chose de sombre et de violent voudront peut-être éviter cette itération et attendre le film d’action en direct développé par Colin et Casey Jost, qui sera à nouveau produit par Michael Bay.





