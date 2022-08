La date de sortie des baleines révélée avec une nouvelle image

La Brenaissance continue avec l’acteur bien-aimé Brendan Fraser prêt à diriger La baleine, un drame à venir du réalisateur réalisé par Darren Aronofsky, et nous avons maintenant la confirmation d’une date de sortie et d’une nouvelle image du projet. Grâce à Vanity Fair, il a été révélé que La baleine sortira en salles plus tard cette année le 9 décembre. Parallèlement à cette bonne nouvelle, nous avons également un premier aperçu de Choses étranges star Sadie Sink qui incarnera la fille séparée du personnage de Brendan Fraser, Charlie.

Brendan Fraser dirigera Darren Aronofsky La baleine, qui raconte l’histoire d’un homme d’âge moyen de 600 livres nommé Charlie qui tente de renouer avec sa fille de 17 ans. Sadie Sink, qui est surtout connue pour avoir joué dans la trilogie Stranger Things et Fear Street de Netflix, jouera le rôle d’Ellie, la fille de Charlie. – manger de la douleur et de la culpabilité.

Écrit par Samuel D. Hunter et basé sur sa pièce du même nom, La baleine met en vedette Hong Chau, Samantha Morton et Ty Simpkins aux côtés de Brendan Fraser et Sadie Sink.

La baleine, et plus particulièrement la performance de Brendan Fraser dans celui-ci, reçoit déjà beaucoup d’attention de la part des organismes de récompense. Il a été récemment révélé que le film sera projeté au Festival international du film de Toronto 2022, où Fraser recevra le TIFF Tribute Award for Performance. « Brendan Fraser donne une performance d’une profondeur, d’une puissance et d’une nuance stupéfiantes dans The Whale », a déclaré le PDG du TIFF, Cameron Bailey, dans un communiqué. ravi de l’accueillir à la maison en tant qu’acteur derrière l’une des plus belles performances de l’année. »





Sadie Sink a appelé Brendan Fraser son humain préféré sur la planète

Il y a eu beaucoup d’amour bien mérité pour Brendan Fraser ces derniers temps, et Sadie Sink ne fait pas exception, l’actrice ne taisant pas d’éloges sur elle. La baleine co-vedette. « Oui bien sûr. Je ne pense pas avoir jamais fait un projet qui avait autant de travail sur les personnages », a-t-elle commencé. «Darren Aronofsky est évidemment brillant, et travailler avec lui a été une expérience vraiment formatrice, et Brendan y est tellement incroyable, et aussi probablement mon humain préféré sur la planète. C’était tellement incroyable d’avoir cette expérience avec lui. J’ai beaucoup appris sur moi-même en tant qu’actrice et j’ai puisé dans un aspect des choses que je n’avais pas vraiment exploré auparavant.

La baleine devrait mettre en lumière Fraser d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant, l’acteur offrant un aperçu de sa transformation. « La vraie tâche était de créer authentiquement ce personnage avec tous les outils dont nous disposons avec le maquillage, les prothèses, la construction de costumes et un peu de CGI pour s’assurer que la forme du corps de cet homme obéit aux lois de la physique et de la gravité », a-t-il déclaré. . « Je peux attester que ce projet a été réalisé par des artisans de toutes les catégories. »





La baleine doit faire ses débuts au Festival du film de Venise le 4 septembre, et sortira ensuite en salles le 9 décembre, par A24.