La date de sortie de Xenoblade Chronicles 3 annoncée sur Nintendo Switch

Le légendaire jeu JRPG pour la Nintendo Wii, Chroniques de Xenoblade, était un favori des joueurs, le classant non seulement comme l’un des meilleurs titres non seulement pour la Wii, mais aussi comme l’un des meilleurs RPG de style japonais pour l’ancienne génération de consoles. Ce grand succès a permis à Nintendo d’obtenir une nouvelle grande franchise en l’étendant avec un deuxième opus publié en 2017. Maintenant, les fans sont prêts à continuer avec une nouvelle aventure pour changerbien Xenoblade Chroniques 3 Il sortira finalement en 2022.

Récemment annoncé dans le précédent Nintendo Direct, Xénoblade 3 Il a déjà fait monter les attentes des fans de la saga, car on ne sait encore rien sur l’intrigue de ce nouvel opus. Nintendo assuré qu’il aura l’équipe de développement de Monolithe douxqui compte un grand nombre de personnes qui ont travaillé sur les anciennes tranches, afin que les joueurs puissent s’attendre à un autre jeu de haute qualité comme ses prédécesseurs.

Le jeu se concentrera sur l’avenir après les événements de Chroniques de Xenoblade Oui Xenoblade Chroniques 2. Les joueurs pourront explorer dans cet épisode le monde d’Aionios, qui est divisé en deux nations : Kèvesqui utilisent davantage la technologie, et Agnus, qui sont plus orientés vers la magie. Cet épisode aura Noah et Mio comme protagonistes, qui représenteront chacun une nation, ainsi qu’un groupe d’amis qui peuvent être contrôlés à travers l’histoire.

La bande-annonce est axée sur l’histoire plutôt que sur le gameplay, mettant en valeur les personnages et leur querelle les uns avec les autres. Même ainsi, de nombreuses questions subsistent sur l’intrigue et qui sont ces nouveaux acteurs, car ce sont de nouveaux personnages jamais vus auparavant. Cependant, le cadre et les images rappellent beaucoup Chroniques de Xenoblade 1 et 2, et la scène finale de la scène fait allusion aux couvertures de ces titres.

Xenoblade Chroniques 3 Il sortira en septembre de cette année, et le calendrier de sortie d’automne sera probablement le même partout dans le monde. Avant sa sortie, ceux qui n’ont pas joué aux deux premiers épisodes ou qui veulent revivre l’expérience peuvent également jouer aux deux Xenoblade Chronicles : Édition définitive Quoi Xenoblade Chroniques 2 sur Commutateur.