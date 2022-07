La date de sortie de The Elder Scrolls 6 dévoilée grâce à Skyrim

En raison du jeu d’action culte en monde ouvert Skyrim, nous avons réussi à connaître la date de sortie de l’attendu The Elder Scrolls 6 de Bethesda.

Les développeurs de la suite tant attendue de la légendaire franchise The Elder Scrolls VI ne veulent partager aucun détail du jeu et ne sont même pas pressés de nommer l’année de sortie, donc les fans eux-mêmes cherchent au moins un moyen pour déterminer la fenêtre de diffusion approximative.

Beaucoup d’entre eux ont décidé de se souvenir de Skyrim et de Fallout 4 comme les deux dernières versions réussies de Bethesda.

La première édition du jeu emblématique Dragonborn est sortie le 11 novembre 2011, 3 ans après Fallout 3, sorti le 26 octobre 2008.

On sait que les développeurs de Skyrim sont passés de la phase de pré-production à la scène principale immédiatement après la sortie de la troisième partie de Fallout.

Cela signifie que le cadre principal a pris aux créateurs exactement trois ans. Les fans prennent ces chiffres pour calculer la date de sortie de TES 6.

La phase de développement principale de Fallout 4 a également commencé après la sortie de Skyrim, mais cette fois, cela a déjà pris 4 ans à Bethesda.

Le jeu d’action post-apocalyptique est sorti en novembre 2015. Les fans estiment que la phase de production principale de The Edler Scrolls 6 devrait également prendre 3 ou 4 ans.

Ils ont également noté que pour Fallout 4, les développeurs devaient améliorer leur moteur de manière significative. Dans le cas de TES 6, des changements globaux ne seront peut-être pas nécessaires car beaucoup de choses seront déjà élaborées sur Starfield.

Après la sortie de ce jeu, la phase principale de développement devrait commencer. Starfield devrait sortir au premier semestre 2023. Cela signifie que la sortie de TES VI devrait être attendue au plus tôt au premier semestre 2026.

Bethesda a annoncé The Elder Scrolls 6 en 2018 avec un court teaser. Depuis, les développeurs n’ont pas révélé aux fans le lieu et l’heure de l’action, le nom complet de TES 6, les principales mécaniques, la taille du monde ouvert, et au moins la date de sortie approximative.