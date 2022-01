La date de sortie de The Boys et tout ce que nous savons sur la nouvelle saison

AMAZON PRIME VIDÉO

La série créée par Eric Kripke sera de retour sur Amazon Prime Video cette année. Regardez l’avant-première et découvrez tous les détails du troisième volet !

© IMDbThe Boys reviendra sur Amazon Prime Video avec son troisième volet.

L’une des séries les plus réussies de Amazon Prime Vidéo est sur le point de revenir. Est-ce que dans quelques mois la plateforme de streaming sortira le troisième saison à partir de Les garçons, la fiction qui fonctionne comme une satire convaincante du monde de super héros. Il y a quelques heures, le taquin générer plus d’attentes que jamais parmi les fans. Découvrez-le ici et passez en revue tout ce que vous devez savoir avant ce nouvel opus !

Après les deux premières parties qui l’ont conduit à devenir le véritable succès du service d’abonnement, ses créateurs ont décidé de poursuivre cette production qui se demande ce qui se passerait si ce groupe de personnes était aussi connu que les célébrités et encore plus influent que les politiciens. De cette façon, la possibilité est exposée que certains d’entre eux tentent d’abuser de leurs pouvoirs au lieu de faire le bien, comme on le voit classiquement dans ce type de complot.

Avec son look innovant, très différent de ce que Marvel Studios et DC Films Il montre généralement comment les nouveaux chapitres arriveront sur Amazon Prime Video. La plateforme a assuré qu’ils seront huit épisodes: les trois premiers arriveront le 3 juin, tandis que les cinq autres seront disponibles chaque semaine. Mais… à quoi ressemblera ce nouvel opus ? Que propose son créateur Eric Kripke cette fois-ci ?

Nous ne donnerons pas de spoils ! Mais, après avoir connu la véritable identité de Front orageux, le showrunner a assuré qu’il sera « La saison la plus sanglante » et cela répondra à un « Médiation sur la masculinité toxique ». En dialogue avec Vanity Fair, il a déclaré : «Cette partie concerne ce qui se passe dans notre monde. Nous avons trouvé un moyen de creuser encore plus profondément dans les personnages, et nous les avons vraiment tous poussés à la limite. ».

En ce sens, ils reviendront Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr, Erin Moriarty, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie et Claudia Doumit au casting. En outre, Jensen ackles Il rejoindra le casting avec un personnage qui n’a pas encore été révélé. Eric Kripke a soutenu : «Nous approfondirons beaucoup plus l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici à travers le personnage de Soldier Boy”.

