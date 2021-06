La date de sortie de Sweet Girl arrive avec de nouvelles photos de Jason Momoa en fuite

Une poignée de nouvelles images du prochain thriller de vengeance dirigé par Jason Momoa de Netflix, Gentille fille, ont maintenant été dévoilés, ainsi que la confirmation de la date de sortie du film. Il est maintenant confirmé que Gentille fille sera présenté en première sur le service de streaming le 20 août 2021, ce qui signifie que le public n’aura pas à attendre trop longtemps pour voir le Aquaman la star se venge.

Vengez celui que vous avez perdu. Protégez celui que vous aimez. Sweet Girl arrive sur Netflix le 20 août 2021. #GeekedWeekpic.twitter.com/8ekSDXxnOo – Netflix Geek (@NetflixGeeked) 7 juin 2021

Les nouvelles images montrent un acteur imposant Jason Momoa courir tout en ayant l’air profondément concerné, et probablement hors de sa profondeur, alors qu’il tente de se venger. Voir Momoa, généralement intimidant, jeté dans une situation qu’il ne peut pas gérer devrait s’avérer être un bon changement de rythme pour l’acteur et le public, faisant Gentille fille un à surveiller.

Une date de sortie en août pour Gentille fille avait déjà fait l’objet de rumeurs et a maintenant été officiellement confirmé, le public étant sans aucun doute impatient de voir Momoa s’éloigner de ses fonctions de super-héros pendant un certain temps et dépeindre à la place un homme ordinaire avec une vengeance dans le cœur. Momoa joue dans Gentille fille en tant que père de famille dévoué Ray Cooper, qui promet justice contre la société pharmaceutique responsable du retrait du marché d’un médicament potentiellement salvateur juste avant que sa femme (Adria Arjona) ne meure d’un cancer. Mais lorsque sa recherche de la vérité mène à une rencontre mortelle qui met Ray et sa fille Rachel (Isabela Merced) en danger, la mission de Ray se transforme en une quête de vengeance afin de protéger la seule famille qui lui reste.

Réalisé par Brian Andrew Mendoza dans son premier long métrage de réalisateur et écrit par Philip Eisner, Gregg Hurwitz et Will Staples, Gentille fille met également en vedette Manuel Garcia-Rulfo, Raza Jaffrey, Adria Arjona, Justin Bartha, Lex Scott Davis et Marisa Tomei, avec Dora et la cité d’or perdue star Isabela Merced dépeignant la fille de Momoa.

Gentille fille n’est que l’un des nombreux thrillers d’action de Netflix qui doivent faire leurs débuts cet été, y compris celui de Liam Neeson La route de glace, Beckett avec John David Washington et Alicia Vikander, et Jean-Claude Van Damme Le dernier mercenaire, qui a lancé une bande-annonce hier.

Gentille fille n’est que l’un des prochains projets Netflix de Jason Momoa, l’acteur devant également jouer dans le réalisateur Francis Lawrence Pays du sommeil. Basé sur la série de bandes dessinées, Little Nemo au Pays du sommeil de Winsor McCay, l’adaptation de Netflix suit une jeune fille, Nema, 11 ans, qui découvre une carte secrète du monde onirique du titulaire Slumberland. Après la mort apparente de son père en mer, Nema découvre un monde appelé « Slumberland » dans ses rêves où elle rencontre un hors-la-loi excentrique, Flip, joué par Momoa, qui se trouve être une créature mi-homme/mi-monstre. Nema s’efforce d’explorer Slumberland et de trouver un moyen de souhaiter le retour de son père. Slumberland devrait arriver sur le streamer en 2022.

Momoa a plusieurs projets sur grand écran à l’horizon loin de la populaire plate-forme de streaming, l’acteur devant jouer Duncan Idaho dans le réalisateur Denis Villeneuve Dune adaptation, et reprendra le rôle du héros sous-marin de DC, Aquaman, dans une suite dont la sortie est prévue en 2022. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Netflix Geek.

Sujets : Sweet Girl, Netflix, Streaming