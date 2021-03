La date de sortie de Second Extinction nous indique avril

Polissez vos armes car la date de sortie de Second Extinction est très proche, coupable.

Si vous avez une console Xbox et que vous voulez tuer des dinosaures mutants avec des amis, vous avez de la chance. Que tu n’avais jamais pensé à ça? Eh bien, vous pouvez le faire maintenant, car nous connaissons déjà le Date de sortie de Second Extinction de son accès anticipé en Series S, Series X et Xbox One. De plus, il viendra sur Xbox Game Pass, à la fois console et PC.

Second Extinction sortira en accès anticipé sur la famille Xbox le 28 avril. Le jeu sera également disponible sur Game Pass, afin que les utilisateurs puissent en profiter.

Second Extinction est sorti en octobre 2020 en accès anticipé sur Steam et il a été annoncé en février que l’aperçu du jeu arriverait sur Xbox, et maintenant nous avons enfin sa date et la bonne nouvelle qu’il sera sur Xbox Game Pass.

Le jeu, qui a célébré l’arrivée sur Xbox avec une nouvelle vidéo, nous introduit dans un monde hostile dans lequel les humains doivent survivre face aux dinosaures mutants. Ce jeu de tir est basé sur la coopérative et nous offre de l’action, de la survie et de nombreux coups pour tuer tous les ennemis.

Le titre de la réaction systémique est en développement constant et des mises à jour régulières sont promises. Depuis sa sortie sur Steam, le studio a amélioré et peaufiné différents aspects du jeu et a introduit de nouveaux contenus.

De plus, l’étude sollicite les retours des joueurs afin de continuer à développer le titre dans les meilleures conditions. Second Extinction est le nouveau jeu des créateurs de Generation Zero et vous pouvez savoir à quoi vous attendre du studio en lisant notre critique.