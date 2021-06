La date de sortie de Sable est maintenant une réalité

Les membres de Shedworks ont profité du Summer Game Fest pour annoncer la date de sortie de Sable, leur précieux indie.

Nous avions observé le développement de vrai indé, une exploration précieuse inspirée de l’œuvre de Jean Giraud (Mœbius). Enfin aujourd’hui le Date de sortie de Sable.

Le développeur Shedworks et l’éditeur Raw Fury se sont arrêtés au Summer Game Fest aujourd’hui, pour annoncer que leur jeu arrivera le 23 septembre sur Xbox Series X/S, Xbox One et PC.

Récemment, une nouvelle bande-annonce de gameplay de Sable a été diffusée dans laquelle nous pouvions voir 13 minutes de gameplay de cet indie tant attendu. Lorsque cette vidéo a été publiée, il a été clairement indiqué qu’il s’agissait d’une version alpha du projet, il reste donc encore du travail jusqu’à sa première officielle en septembre.

Malgré tout, le résultat actuel est déjà assez séduisant, et en plus de sa direction artistique impressionnante, il démontre une approche intéressante de l’exploration libre.

Dans Sable, nous pouvons courir, grimper, sauter, parler à d’autres personnages, léviter, conduire un speeder bike et, finalement, nous déplacer librement dans l’environnement, avec lequel nous pouvons également interagir.

Tout cela pour tenter de découvrir les mystères d’une civilisation qui habite un magnifique désert de dunes, de ruines et de villes. Il y aura une totale liberté pour établir des liens avec ses habitants à travers des dialogues avec des options parmi lesquelles nous pouvons choisir. Bien sûr, il y aura aussi des énigmes que nous pourrons résoudre ou non, et un système de personnalisation pour notre véhicule.