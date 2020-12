La date de sortie de « Persona 5 Strikers » est annoncée avec une nouvelle bande-annonce

Atlus a annoncé aujourd’hui que «Person 5 Strikers», le dernier et le plus grand spin-off de « Persona 5 », sera officiellement lancé au début de l’année prochaine le 23 février pour PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam.

La version anglaise du jeu vidéo, comme prévu, présente un voix off dans Anglais et le retour du casting de Personne 5, ainsi que quelques nouveaux personnages.

Cette date de sortie corrobore les fuites précédentes sur lesquelles le titre serait lancé 23 février. La personne 5 grévistes marquent seulement le dernier jeu vidéo de «Personne 5» lui-même, après avoir lancé «Persona 5 Royale» cette année.

«Persona 5 Strikers» est sorti pour la première fois au Japon plus tôt cette année en tant que «Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers», et la version anglaise est programmée pour lancement presque un an après le lancement initial.

Comme indiqué ci-dessus, «Persona 5 Strikers» sera lancé pour PlayStation 4, Nintendo Switch et PC via Steam sur 23 février.