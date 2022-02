La date de sortie de Mme Marvel et les titres des épisodes auraient été révélés

TV App TV Time, la plus grande plate-forme au monde de suivi des sorties télévisées et cinématographiques, a fait sensation auprès des fans de Marvel, car non seulement ils semblaient révéler que Elle-Hulk sera présenté en première sur Disney + en juin, mais a également publié une date de sortie et des titres d’épisodes pour le Mme Marvel séries. Bien que Marvel Studios ait toujours été secret sur ses deux émissions à venir, rien ne laisse penser que les informations affichées sur l’application TV Time ne sont pas exactes, et cela suggérerait que nous verrons Mme Marvel première en mai.

Mme Marvel présentera Iman Vellani dans le rôle de Kamala Kahn au MCU, une Américaine d’origine pakistanaise qui se retrouve à acquérir des pouvoirs surhumains après avoir été exposée à une bombe Terrigen. Avec Captain Marvel comme idole, la progression de Kahn d’un super-héros ordinaire à une héroïne Marvel à part entière constituera la base principale de la série, qui elle-même servira de fil conducteur au film de l’année prochaine. Les Merveilles. Bien qu’il y ait eu des questions sur les pouvoirs de son itération de bande dessinée qui seront transférés à son apparence à l’écran, Heure de la télévision ont répertorié le premier épisode comme ayant le titre de « Kamala Khan: Embiggen! », Ce qui suggère que sa capacité à « embiggen » les choses sera exposée dans la série.

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, le titre du premier épisode est clairement une introduction au personnage et semble également régler le débat en cours sur les changements apportés aux pouvoirs du nouveau héros. Au-delà de cela, les titres font allusion à certains aspects des apparitions de bandes dessinées du personnage et à certaines des images de tournage divulguées vues récemment. Le titre de l’épisode 2 de « Lockin ‘Jaws » semble faire allusion à l’inclusion du bouledogue inhumain, Lockjaw, tandis que les troisième et quatrième épisodes sont liés au fait que Kahn idolâtre Carol Danvers, et avec ses pouvoirs récemment acquis sera le « petit nouveau ». » du MCU.

Bien que Mme Marvel soit toujours en cours de tournage, une version de mai n’est pas trop ambitieuse







Il a été bien documenté l’année dernière que lorsque Loki a fait ses débuts sur Disney +, la finale était encore en cours d’élaboration et n’était terminée que quelques semaines avant sa diffusion sur la plateforme. Dans cet esprit, la date de sortie du 13 mai indiquée sur l’application est très réaliste pour la série, même avec les reprises en cours. Doctor Strange dans le multivers de la folie est actuellement sur le point d’arriver dans les cinémas le 6 mai, mais le réalisateur Sam Raimi n’a déclaré que le mois dernier qu’il n’était même pas sûr d’avoir fini de tourner du nouveau matériel, alors Mme Marvel est en bonne compagnie.

Tout comme les informations révélées dans l’application sur le Elle-Hulk série, il n’y a actuellement aucun mot officiel sur les titres des épisodes ou la date de sortie indiquée de Mme Marvel. Cela dit, les détails semblent avoir une authenticité à leur sujet qui suggérerait qu’ils sont solides et précis pour le moment. Bien sûr, les horaires de Marvel ont changé de façon assez spectaculaire au cours des derniers mois, et il y a juste une chance qu’ils continuent d’évoluer au cours des prochains mois si les reprises traînent plus longtemps que prévu. Pour l’instant cependant, ces nouveaux détails donneront aux fans de Marvel un petit quelque chose à mâcher en attendant une annonce officielle.





