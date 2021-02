La date de sortie de la série Marvel Studios Loki est annoncée

Disney confirme la date de sortie de Loki, une série mettant en vedette Tom Hiddleston, pour la fin du printemps 2021.

Il y avait beaucoup de nervosité dans l’air à propos de ce qui se passerait dans les prochains mois avec Marvel Studios. Scarlet Witch and Vision est une série fantastique, et nous n’en attendons pas moins de Falcon and the Winter Soldier. Ce dont nous ne savons pas si clairement, c’est ce qui se passera avec la sortie en salle de Black Widow et, plus intéressant si possible, quel sera le Date de sortie de Loki. Plus de doutes sur le deuxième point

Il existe déjà une date précise pour le premier épisode de la série. Cela a été confirmé par Disney via son compte officiel Twitter. Le méchant populaire de Marvel commencera ensuite ses voyages en solo 11 juin 2021. Il y aura un mois de congé entre la fin de Falcon and the Winter Soldier et cette nouvelle série, qui peut être appréciée exclusivement sur la plateforme de streaming Disney +.

A propos de Black Widow, tout reste en suspens pour l’instant, mais sa première est attendue en mai s’il n’y a pas de changement.

L’histoire de Loki se concentre sur les aventures du méchant dans une situation particulière. Après les événements de Avengers: Fin de partie, le frère de Thor a réussi à échapper à la punition pour ses actions dans le premier film Avengers, modifiant ainsi la chronologie. Le problème est qu’une organisation secrète garantit qu’il n’y a pas de changements graves dans la ligne spatio-temporelle et qu’elle ne vous laissera pas échapper facilement. S’il veut continuer d’exister, Loki devra travailler pour eux.

Avec la date de sortie de Loki fixée, nous ne pouvons qu’espérer comment son intrigue s’intégrera aux autres projets de Marvel Studios cette année. Pour plus tard en 2021, nous attendons avec impatience la série Hawkeye et, avec un peu de chance, la fabuleuse Mme Marvel.