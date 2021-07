La date de sortie de la saison 3 des garçons et toutes les informations majeures sur ce spectacle

– Publicité –



Jack Henry Quaid, l’un des principaux acteurs de l’émission télévisée The Boys, se prépare actuellement pour le 73e Primetime Emmy Award.

Le vote a commencé pour les nominations aux honorables Emmy Awards. Jack Quaid est optimiste que l’Académie des arts et des sciences de la télévision le choisira, lui et ses co-stars de The Boys, parmi les nominés.

Un tweet récent de Quaid était un peu d’auto-promotion. Il a demandé à ses fans et followers de voter directement pour les nominations aux Emmy. Jack Quaid a également partagé l’affiche FYC (For Your Consideration), des affiches pour ses co-vedettes, Karl Urban et Antony Starr, et Erin Moriarty & Aya Cash, en tant qu’acteurs principaux.

Il a également partagé l’affiche FYC pour Chace Crawford et Laz Alonso et Tomer Kapon et Tomer T. Usher en tant qu’acteurs de soutien et Colby Minifie et Shaantal Vansanten Shaantal vansanten, Dominique McElligott et Karen Fukuhara pour soutenir les actrices.

À propos de la date de sortie de la saison 3 de The Boys

Saison 2 de Les garçons créée le 4 septembre 2021. L’émission est basée sur des bandes dessinées du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. Le spectacle suit la vie et les aventures d’un groupe qui combat des individus surpuissants. Les garçons met en vedette un casting de stars comprenant Jack Quaid, Laz Alonso, Tomer Capeon, Karen Fukuhara et Tomer Capon. Nathan Mitchell, Chace Crawford (Jessie T. Usher), Erin Moriarty et Dominique McElligott sont les « Seven », un groupe de super-héros géré par Vought Internasional.

Les téléspectateurs de l’émission sont excités pour la saison 3, après la finale spectaculaire de la saison 2. Les garçons La date de sortie de la saison 3 est encore inconnue et les fans sont de plus en plus anxieux. Le spectacle obtient également une série dérivée. Eric Kripke a tweeté ce tweet pour apporter Les garçons la saison 3 plus proche des fans.

Eric Kripke taquine que la saison 3 des garçons sera « spéciale » et « fou »

Eric Kripke a promis à ses fans dans un tweet que Les garçons La saison 3 serait « quelque chose de vraiment spécial » et « fou ». Il a mis en ligne un gif de la tête et des cheveux d’un homme éclaboussant les meubles. C’était, en fait, la finale de la saison deux. Ce gif reflète le thème du spectacle impliquant du gore et de la violence folle. Kripke a également tagué les comptes Twitter de son émission précédente Surnaturel et leur casting.

Pantalon en feu ! Si votre tête a explosé, ce tweet ne serait pas poss- – Antony Starr (@antonystarr) 21 mai 2021

Les fans qui attendaient avec impatience la saison 3 ont exprimé leur enthousiasme. Après une longue attente, la saison 3 a été annoncée. Les fans étaient impatients de voir le costume « soldierboy ». Pour ceux qui ne connaissent pas Soldier Boy, Jensen Ackles (HTMO Supernatural alun) incarnera le rôle.

Y aura-t-il une annonce de date de première prochainement…? pic.twitter.com/ilmpvyFS4U – Rianna Melton (@RiannaMelton) 21 mai 2021

Fou? Je suis choqué. (Et impatient. Et un peu sarcastique). J’ai hâte !! – Fangasme (@FangasmSPN) 21 mai 2021

Moi qui lis ce tweet pendant que ta tête explose ! 301 va être totalement banal comme de la merde. #Les garçons pic.twitter.com/QpOMNSi8QA – Francisco (@NeganoButcher) 21 mai 2021

ET UN APERÇU DE CE COSTUME SOLDAT GARÇON – Sarah (@sarahmichele83) 21 mai 2021

