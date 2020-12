La date de sortie de la saison 3 de Mandalorian révélée

Le public pourra rejoindre The Mandalorian sur sa prochaine aventure lorsque la saison 3 sortira sur Disney + juste avant la fin de l’année prochaine, avec la date de sortie officiellement annoncée comme étant « Noël 2021 ». La date de sortie a été révélée lors de la récente présentation du Disney Investor Day, la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, confirmant que le populaire Guerres des étoiles la troisième série de l’émission débutera à la fin de 2021 et se poursuivra en 2022, ce qui signifie que les fans pourront se connecter à de nouveaux épisodes de The Mandalorian environ un an après la fin de la saison 2.

Détails concernant la direction de The Mandalorian la saison 3 est inconnue pour le moment, mais si les événements de l’épisode le plus récent de la deuxième saison s’avèrent être un indice, une histoire plus profonde a maintenant commencé. Jusqu’à présent, la deuxième saison a été composée principalement d’histoires de style mission secondaire, ce qui est bien beau mais peut souvent sembler un peu trop épisodique. Cependant, les derniers épisodes semblent de plus en plus susceptibles d’être beaucoup plus axés sur l’intrigue, les événements se répandant sans aucun doute dans la saison 3. La date de sortie de la troisième saison étant maintenant annoncée, les chances de la saison 2 se terminent sur une falaise. sont assez élevés.

Depuis ses débuts, The Mandalorian s’est avérée extrêmement populaire parmi les critiques et le public, ainsi que l’émission la plus populaire de Disney + de loin. La série met en vedette Pedro Pascal dans le rôle de Din Djarin, un Mandalorian qui navigue à travers le Guerres des étoiles galaxie, assumant des emplois à haut risque et se livrant à toutes sortes d’aventures dans l’exercice de ses fonctions dangereuses. La série reprend l’histoire après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre de la trilogie Disney. Nous suivons les difficultés de ce chasseur solitaire dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

La deuxième saison réunit le public avec l’énigmatique guerrier Mandalorian et son compagnon encore plus énigmatique, Grogu, affectueusement connu sous le nom de Baby Yoda. Le synopsis officiel de la saison 2 se lit comme suit: « The Mandalorian et l’Enfant poursuivent leur voyage, affrontant des ennemis et ralliant leurs alliés alors qu’ils traversent une galaxie dangereuse à l’ère tumultueuse après l’effondrement de l’Empire galactique. »

Créé par Jon Favreau, The Mandalorian met également en vedette Gina Carano, Carl Weathers, Rosario Dawson, Timothy Olyphant, Katee Sackhoff et Giancarlo Esposito aux côtés de Pedro Pascal. L’avant-dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian devrait être diffusé ce vendredi avant la finale de la saison 2 le 18 décembre.

The Mandalorian a maintenant engendré une Guerres des étoiles univers sur Disney +, avec plusieurs nouveaux projets intrigants annoncés lors du récent événement Disney Investors Day. Ceux-ci incluent le spin-off Ahsoka série, une Obi Wan Kenobi mini-série avec Ewan McGregor et Hayden Christensen, Lando, qui suivra le personnage bien-aimé Lando Calrissian, Andor avec Diego Luna dans le rôle du rebelle Cassian Andor qui a été présenté pour la première fois en 2016 Rogue One, aussi bien que Le mauvais lot, Une histoire de droïdes, et plusieurs projets animés. Quel temps pour être Guerres des étoiles ventilateur. Cela nous vient de Disney Investor Day 2020.

