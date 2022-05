La date de sortie de la saison 2 d’American Horror Stories est annoncée

La deuxième saison de Histoires d’horreur américaines arrivera sur FX et Hulu en juillet, a confirmé FX. La histoire d’horreur américaine spin-off est une série d’anthologie qui raconte une histoire autonome à chaque épisode (à l’exception des deux premiers épisodes de la série qui ont suivi l’histoire de Femme en caoutchouc). Bien que les détails n’aient pas été publiés concernant le casting de la saison deux, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir des acteurs des créateurs Ryan Murphy et des autres productions de Brad Falchuk, car les croisements sont courants.

Murphy et Falchuk sont également producteurs exécutifs aux côtés de Loni Peristere, Manny Coto, Alexis Martin Woodall et John J. Gray. Tanase Popa est co-productrice exécutive. Murphy et Falchuk ont ​​également travaillé ensemble sur 9-1-1, 9-1-1 Lone Star, American Crime Story, Pose, Glee, Nip/Tuck, The Politician et Scream Queens.

Les critiques critiques pour la première saison étaient mitigées, penchant généralement du côté pas si favorable, mais l’émission a bien marché avec les téléspectateurs, devenant le lancement le plus réussi de toutes les séries FX sur Hulu à ce jour. histoire d’horreur américaine favoris de la série sont apparus dans l’anthologie, y compris Billie Lourd (dont Ba’al épisode s’est avéré être le favori parmi les critiques), Matt Bomer, Naomi Grossman et John Carroll Lynch.

A partir du 21 juillet, Histoires d’horreur américaines sera diffusé chaque semaine sur FX, avec des épisodes disponibles le lendemain sur Hulu aux États-Unis. histoire d’horreur américaine est sur le point de revenir pour une 11e saison, mais les détails de l’intrigue et de la distribution n’ont pas été publiés.

Une liste d’épisodes sur IMDB a obtenu histoire d’horreur américaine fans de l’univers excités. L’épisode 5, diffusé le 18 août, s’intitule Bloody Maryun personnage que les fans souhaitent depuis longtemps que Falchuk et Murphy figurent dans le histoire d’horreur américaine univers.

Avant de American Horror Story : Double long métrage (la dixième saison de la série) diffusée, Murphy a pris ses histoires Instagram pour demander des votes sur d’éventuels thèmes à venir. Il a énuméré Bloody Mary, la peste, l’horreur de Noël, les sirènes, les extraterrestres et la légende de Piggy Man (de la sixième saison d’American Horror Story) comme options, Bloody Mary et la peste apportant le plus de votes. Assez intéressant, Histoires d’horreur américaines a présenté un épisode de Noël lors de sa première saison.

La légende de Bloody Mary a terrifié les enfants et les adultes pendant des décennies. Bien que l’histoire raconte que son fantôme apparaîtra si vous chantez son nom dans un miroir, les origines et l’identité réelles de Bloody Mary sont toujours en débat. Les candidats possibles les plus populaires sont Mary I d’Angleterre (qui a été brûlée sur le bûcher), Mary Worth (dont l’histoire d’origine est contestée) et Elizabeth Bathory (qui a été accusée de vampirisme après avoir torturé et tué des enfants). Les téléspectateurs devront attendre pour voir la version de Falchuk et Murphy.





