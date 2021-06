La date de sortie de la bande-annonce de Spider-Man: No Way Home divulguée

Spider-Man : Pas de chemin à la maison est devenue la première la plus attendue de la phase 4 du Univers cinématographique Marvel cette année, après une année 2020 compliquée pour l’entreprise en raison de l’absence de lancements en raison de la pandémie de Coronavirus. Nous reverrons Tom Holland dans le rôle de Peter Parker, après Loin de la maison, où ils découvrent votre identité. La bande-annonce? Ils ont divulgué une date de départ possible.

L’interprète du personnage avançait il y a quelques mois : « Je peux dire que c’est le film de super-héros indépendant le plus ambitieux jamais réalisé. Vous vous asseyez, vous lisez le script, vous voyez ce qu’ils essaient de faire et ils l’accomplissent. C’est vraiment impressionnant. Je n’ai jamais vu un film indépendant film de super-héros comme celui-ci. Et je suis, vous savez, encore une fois, ce petit gars chanceux qui se trouve être Spider-Man. « .

Le grand assaisonnement qu’aura ce long métrage est que les rumeurs du multivers se font de plus en plus fortes. Parmi les anciennes connaissances, jusqu’à présent, nous avons confirmé les incorporations de Jamie Foxx en Electro et Alfred Molina en Docteur Octopus, deux méchants de deux versions différentes de Spider-Man, alors on dit que là nous aurons les apparences de Tobey Maguire et Andrew Garfield.







Nous nous attendions tous à la première bande-annonce la semaine dernière, avec l’anniversaire de Holland, mais cela ne s’est finalement pas produit. Cependant, une nouvelle fuite indique que nous nous rapprochons de la voir : d’après une photo d’une bannière de la chaîne de cinéma AMC, où vous pouvez voir un calendrier des différentes avancées, ils soulignent que Spider-Man: No Way Home Bande-annonce à venir le 10 juin.

A ce sujet, est venue la confirmation du journaliste Josh Webb, de Le rapport Marvel, qui a également indiqué la même date. Ce qui est sûr, c’est que le film sortira le 17 décembre et tout laisse penser que le super look arrivera ces jours-ci, puisque nous sommes à quelques mois de son lancement officiel.