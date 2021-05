La date de sortie de Kraven the Hunter amène le méchant Spider-Man aux théâtres en 2023

Sony est le prochain Homme araignée Le film dérivé a reçu une date de sortie officielle. Kraven le chasseur, qui suivra les traces de Venin et Morbius avant lui, devrait sortir officiellement en salles en janvier 2023. Cela vient comme il a été récemment révélé qu’Aaron Taylor-Johnson a été choisi dans le rôle principal. JC Chandor (Triple frontière) est dans le fauteuil du directeur.

Kraven le chasseur est actuellement prévue pour le 13 janvier 2023. Cela marquera la première fois que le méchant emblématique de Spider-Man apparaîtra dans un film d’action réelle. Kraven, alias Sergei Kravinoff, est un chasseur expert obsédé par l’abattage du gros gibier. Le personnage a fait ses débuts dans L’incroyable homme-araignée# 15 et est resté un élément de l’univers Marvel Comics depuis. Il n’y a pas encore de mot sur la date à laquelle la production pourrait commencer. Art Marcum (Hommes en noir: International), Matt Holloway (Transformers: le dernier chevalier) et Richard Wenk (L’égaliseur) a écrit le scénario

Aaron Taylor-Johnson a déjà plongé ses orteils dans l’univers Marvel en tant que Quicksilver dans Avengers: l’ère d’Ultron. Cependant, ces films Sony ne se déroulent pas officiellement dans le plus grand univers cinématographique Marvel. Nous savons avec des films comme Docteur Strange dans le multivers de la folie que l’idée du multivers va être explorée. De plus, la bande-annonce de Morbius laissait fortement entendre que ces films de l’univers Sony des personnages sous licence Marvel existaient quelque part dans un multivers partagé avec le MCU.

La différence, dans ce cas, est que Aaron Taylor-Johnson est déjà connecté pour plusieurs films. On ne s’attend pas à ce que ce soit une situation unique. Cela peut certainement changer, mais le studio semble convaincu que cela peut être une franchise réussie à part entière. Ils avaient approché des A-listers tels que Brad Pitt, Adam Driver et Keanu Reeves pour le rôle. Mais ils ont finalement été impressionnés par le Godzilla et Déchirer, foutre une branlée star et l’a enfermé.

Alors que Sony a un accord en place qui permet Homme araignée, joué par Tom Holland, apparaît dans le MCU aux côtés de The Avengers et d’autres héros de Marvel, le studio contrôle toujours les droits de Spidey et de ses personnages de soutien. On pense que Sony a les droits sur des milliers de chiffres des pages de Marvel Comics. En tant que tels, ils ont produit des spin-offs sans le webslinger en eux. Venin, sorti en 2018, s’est avéré être un énorme succès, remportant 856 millions de dollars au box-office. Une suite, Venom: Que le carnage soit, devrait arriver plus tard cette année.

Cela a encouragé le studio à poursuivre d’autres projets dans l’univers. Morbius, qui met en vedette Jared Leto dans le rôle de « The Living Vampire », devait initialement arriver l’année dernière. Il est actuellement prévu d’arriver en janvier 2022. Sony, en outre, a Spider-Man: dans le Spider-Verse 2 actuellement en production. Plusieurs autres personnages tels que Black Cat, Silver Sable et Nightwatch ont été explorés comme franchises possibles. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant car tous les autres détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par The Wrap.

