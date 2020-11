La date de sortie de Kodak Black a été repoussée

La dernière fois que nous avons entendu, Kodak Black devait être libéré de la prison fédérale le 14 août 2022.

Il semble qu’il devra faire un peu plus de temps, car sa nouvelle date de sortie est le 3 novembre 2022.

Black purge simultanément deux peines: une offre fédérale de 46 mois qui découle de l’achat illégal d’une arme à feu en Floride et une peine de 12 mois dans l’État de New York qu’il a été frappé après que son GPS l’ait conduit (ainsi que ses drogues et armes) à travers le Canada le un voyage entre Detroit et Boston et il s’est fait arrêter en essayant de revenir aux États-Unis

Black a été transféré dans une nouvelle prison fédérale du Kentucky cet été après avoir affirmé que les gardiens de Floride l’avaient battu. Il a également poursuivi le système pénitentiaire fédéral pour lui avoir refusé l’accès à son rabbin.

Il risque encore jusqu’à 30 ans en Caroline du Sud pour avoir agressé sexuellement un lycéen.