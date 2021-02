L’état des lieux de ce soir nous a laissé des nouvelles amères. La date de sortie de Kena n’est pas ce à quoi nous nous attendions.

L’un des jeux qui attendait le plus de voir nous a laissé une bonne et une mauvaise chose dans l’état des lieux. D’une part, nous avons une nouvelle bande-annonce, mais de l’autre Date de sortie de Kena: Bridge of Spirits Cela nous a laissé un retard par rapport à ce que nous attendions.

Le jeu, qui devait initialement être vu ce printemps, a été retardé de plusieurs mois. C’est drôle comme on a supposé qu’il pourrait s’agir d’un jeu PlayStation Plus du mois de mars. Mais finalement la date de sortie sera le 24 août pour PlayStation 4 et PlayStation 5. De plus, si vous avez le jeu dans le premier, vous pouvez le transférer gratuitement sur PS5 via une mise à jour.

Ember Lab nous a permis de voir plus de gameplay du jeu lors de l’événement dans lequel ils ont brillé. À la fois graphiquement et au niveau du gameplay, le titre aventure se veut l’un des grands indies de cette année.

L’une des nouveautés que nous avons vues dans la bande-annonce est le petit «Pourrir«. Esprits compagnons qui nous aideront dans notre voyage. Non seulement dans les puzzles, mais aussi dans les combats et l’exploration. Autrement dit, dans les trois piliers du jeu. Ainsi, on a vu Kena s’entraîner avec eux mais aussi les lancer contre des ennemis et se frayer un chemin grâce à eux.

Dans ce document, nous jouerons le rôle d’un guide spirituel. Nous devrons libérer ceux qui ont été perdus à cause d’une pauvreté qui ravage la terre. Cependant, cela nous amènera à connaître leurs difficultés et leurs malheurs. Elle, avec la petite Pourriture, purifiera et guidera ces êtres qui ont été piégés.