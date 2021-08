La date de sortie de « Horizon: Forbidden West » a été révélée

PAFFONI Mitigeur de douche avec inverseur rotatif Ringo-West RIN018-WS018 Chromé - RINGO - 2 sorties - Plastique ABS - Paffoni

Mitigeur de douche à encastrer avec déviateur rotatif Paffoni Rubinetteria Ringo / West RIN018 - WS018 Pour enrichir votre espace de douche avec du design, ce mitigeur de douche intégré minimaliste est le bon choix, conçu pour donner au client encore plus de confort lors de l'utilisation de l'inverseur qui est activé en tournant le bouton situé au-dessus du levier de distribution d'eau. Ce mélangeur est vendu complet avec un corps bidirectionnel intégré et une plaque de 190 x 120 mm qui peut être personnalisé de l'ABS à l'acier inoxydable AISI316 résistant à tout signe d'usure. CARACTÉRISTIQUES: Marque: Paffoni Rubinetteria Série: Ringo / West Corps intégré inclus Assiette 190 x 120 mm déviateur 2 sorties Matériau: laiton / abs / acier Finition: choisissez la finition Code produit: RIN018 - WS018 Paffoni Rubinetteria a créé cet article et l'a rendu personnalisable.En fait, vous pouvez choisir le type de finition de surface et varier entre le chrome, le noir mat et le blanc opaque et