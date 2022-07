La date de sortie de Goat Simulator 3 a été confirmée par Coffee Stain North à l’aide d’un dernier teaser bref, humoristique et assez effrayant

Même les amateurs de jeux originaux ont été étonnés lorsque Goat Simulator 3 a été annoncé lors du Summer Game Fest.

Cela est dû à l’absence de suite à Goat Simulator, ainsi qu’au fait que le créateur du jeu, Coffee Stain, a réussi à agiter le chaos du premier jeu.

Les progrès surprenants du développement de Goat Simulator 3 ont également été confirmés par Coffee Stain. La date de sortie de Goat Simulator 3 est sur le point d’être révélée car elle est si éloignée.

Goat Simulator 3 sortira fin 2022, selon l’annonce originale de Coffee Stain.

La vidéo la plus récente de Goat Simulator 3 indique que le simulateur de monde ouvert bourré d’action sortira le 17 novembre. Goat Simulator 3 fera ses débuts sur des plates-formes de nouvelle génération comme le Playstation 5 et Xbox Series X/S, ainsi que PC via Epic Games Store.

Rien de nouveau à propos de Goat Simulator 3 n’est révélé dans la dernière bande-annonce. Mais c’est aussi amusant que bouleversant. La majorité des gros plans de la remorque sur le pis d’une chèvre et de nombreuses chèvres descendant du ciel.

Les habitants de l’île de Goat Simulator 3 sont alors attaqués par ces chèvres, mais aucun d’entre eux ne se rend compte de ce qui s’en vient. La bande-annonce est un avertissement évident pour les aficionados de Goat Simulator à cet égard. Gardez un œil sur le ciel car Goat Simulator 3 arrive.

Goat Simulator 3 mai peut maintenant être précommandé ou acheté sur des plateformes compatibles grâce à l’annonce par Coffee Stain de la date de sortie du jeu.

Étant donné que Coffee Stain sera présent, il va sans dire que toute personne qui précommande le jeu recevra un « Pre-Udder » gratuit dans le jeu, qui, selon Coffee Stain, est « exactement ce que vous imaginez ».

Ce que les joueurs peuvent anticiper avec leur précommande devrait être rendu évident par la mamelle dans la bande-annonce. Il n’y a pas eu beaucoup de battage médiatique à l’annonce de la date de sortie de Goat Simulator 3.