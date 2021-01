La date de sortie de Dragon Ball Super Chapter 69 est révélée, est-ce que Goku et Vegeta apprendront de nouvelles techniques?

La sortie récente de Dragon Ball Super Chapter 68 a fortement excité les amateurs de mangas à travers la planète. Cependant, ils sont un peu déçus après avoir appris que Dragon Ball Super Chapter 69 se déroulera après une interruption d’exactement un mois. Lisez la suite pour savoir ce que vous pouvez voir dans le chapitre suivant.

Les spoilers du chapitre 69 de Dragon Ball Super devraient sortir vers le 13 ou le 14 février. Voici l’aperçu du chapitre imminent – New Arc (Granola the Survivor Saga) Une bataille féroce impliquant l’Univers commence!

Dragon Ball Super Chapitre 69 montrera Vegeta et Goku apprendre de nouvelles techniques. Beerus a laissé entendre que les dieux ont beaucoup d’astuces dans leur arsenal en dehors de l’Ultra Instinct. Selon BlockToro, Granola s’entraîne également pour devenir plus fort afin de battre Frieza ressuscité et cette information n’est toujours pas claire.

Les spoilers du chapitre 69 de Dragon Ball Super expliqueront la signification des mots du poisson Oracle où il cite: « L’équilibre du 7ème univers change bientôt, le combattant le plus fort de l’univers va naître … » Il semble que Granola pourrait bientôt devenir plus fort que Goku ou il pourrait y avoir un tout nouveau personnage introduit dans le scénario du manga.

Dragon Ball Super Chapter 69 sera disponible en anglais et en espagnol via les applications Web et mobiles en février.

Dragon Ball Super Chapter 69 devrait sortir le 20 février 2021. Les scans bruts seront divulgués en ligne environ deux à trois jours avant la sortie originale. Vous pouvez le lire sur les sites et plateformes officiels VIZ Media, MangaPlus et Shonen Jump. Restez à l’écoute de 45Secondes.fr pour obtenir les dernières mises à jour sur le chapitre imminent.

Lire aussi: La date de sortie du chapitre 55 de Boruto est révélée, V-Jump mag publie un aperçu de la carte promotionnelle