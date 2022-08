La date de sortie de Dead Island 2 est fixée au 3 février

Au plus tard à la Gamescom, Deep Silver, l’éditeur du prochain Île morte 2, a lancé la bande-annonce du jeu et un bref gameplay. Il y avait beaucoup d’exagérations et de tueries de zombies dans les caravanes.

La bande-annonce la plus grande et la plus complète montre le personnage principal se réveillant après une nuit difficile à tuer des zombies. Une résidence abandonnée jonchée de débris est présente sur les lieux. Ensuite, la victime sort à la lumière du jour et, tout à coup, une horde de zombies l’attaque.

L’objectif du jeu, comme indiqué par l’éditeur, est de « faire preuve de créativité avec le mode de tir de zombies que vous avez choisi ». En plus de quelques autres endroits, le jeu se déroulerait dans une interprétation post-apocalyptique de Los Angeles, en Californie.

Concernant une date de lancement, Deep Silver précise que le jeu sera disponible le 3 février 2023, pour les fans de la marque.

Le développement de Dead Island 2 a été difficile ; le jeu a complètement disparu de la vue pendant un certain temps avant de refaire surface de manière inattendue. Bien que Deep Silver ait déclaré en février de l’année dernière que le jeu était « en développement actif », la société est restée largement silencieuse sur le sujet au cours des six derniers mois.

Avant d’être transféré à Sumo Digital quatre ans plus tard, le développement original du jeu a commencé dans un studio appelé Yager en 2012. Lorsque Deep Silver a confié la production du projet à une équipe appelée Dambuster en 2019, Sumo en a perdu le contrôle d’une manière similaire. à la façon dont Yager a fait.

Des fuites indiquent que San Francisco et Los Angeles ne sont que deux des endroits californiens où Dead Island 2 aurait lieu. Bien que l’accent de longue date de la série sur le gameplay coopératif soit toujours présent dans le jeu, il est prévu d’avoir une toute nouvelle distribution de personnages.