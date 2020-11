La date de sortie de « Coming 2 America » ​​pour Amazon Prime Video

Amazon a révélé la date de sortie de « Coming 2 America ».

La suite très attendue Coming 2 Amérique est officiellement prêt à sortir via Vidéo Amazon Prime le 5 mars 2021. Lars Niki / Le film dirigé par Eddie Murphy et Arsenio Hall sera réalisé par Craig Brewer. Quant à l’histoire, le roi Akeem et Semmi commenceront un nouveau voyage qui les verra parcourir le monde. James Earl Jones, Shari Headley, John Amos et Louie Anderson seront également de retour pour leurs rôles respectifs. « Venant en Amérique était un phénomène culturel qui est l’une des comédies les plus appréciées et les plus célèbres de tous les temps », a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. «Grâce au génie comique d’Eddie Murphy ainsi qu’aux brillants cinéastes, écrivains et fabuleux acteurs, nous ne pourrions être plus excités de célébrer cette nouvelle aventure. Nous savons que le public du monde entier tombera amoureux de ce film hilarant et joyeux qui deviendra sûrement un favori intemporel. « «Quoi de mieux qu’un retour à Zamunda? Nous sommes ravis qu’Amazon Studios présente Eddie Murphy et ‘Coming 2 America’ à un public mondial où ils pourront à nouveau rire avec des personnages qu’ils aiment depuis 30 ans et en rencontrer de nouveaux qu’ils adoreront pour les années à venir », a déclaré producteur Kevin Misher. Soyez à l’affût pour plus de détails sur le prochain film. [Via]