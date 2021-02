La date de sortie de Chivalry 2 nous surprend

Les studios Torn Banner annoncent la date de sortie de Chivalry 2, la version bêta et partagent même une bande-annonce avec des poulets volants.

Compte tenu de l’énorme succès de Chivalry: Medieval Warfare, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu une grande attente pour une suite. Ce dernier était dans l’ombre depuis longtemps, mais a refait surface avec style lors du dernier direct d’Epic Games, où le Date de sortie de Chivalry 2.

Vous pouvez accéder à la version bêta en réservant le jeu ou en utilisant un formulaire d’inscription. Dans celui-ci, l’équipe de Torn Banner Studios a partagé une nouvelle bande-annonce et a également annoncé la date de sortie du jeu vidéo: il sera disponible sur PC via EGS, ainsi que sur les consoles PlayStation et Xbox, le 8 juin.

Si vous ne voulez pas attendre jusque-là, vous serez heureux d’apprendre qu’une bêta fermée est prévue pour le 26 mars.

Vous avez deux façons d’y participer: réserver le jeu, ce qui vous garantit l’accès, ou aller sur le site officiel et rejoindre la liste de diffusion. C’est une méthode moins fiable, mais qui ne vous oblige pas à payer quoi que ce soit pour passer à l’action.

Au fait, si vous vous êtes déjà inscrit pour participer à l’alpha, vous n’avez pas à le refaire: c’est exactement la même liste d’attente.

Ne manquez pas la bande-annonce qui accompagne l’actualité, elle comprend à la fois quelques séquences du jeu et des commentaires des développeurs avec certaines des philosophies qui ont été suivies lors du développement.

Tout indique qu’il suivra une formule conservatrice, mais pleine d’améliorations: des animations plus soignées, des batailles pour 64 joueurs, plus d’objets avec lesquels interagir, des cartes plus grandes, etc.