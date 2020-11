La date de sortie de Call of the Sea révélée

Cette aventure d’origine espagnole présente une nouvelle bande-annonce pour fêter l’annonce

Appel de la mer est l’un des jeux vidéo qui avait prévu de rejoindre le catalogue de Série Xbox quelques semaines après son lancement mondial, et il y a précisément quelques heures, il a été confirmé que ce sera le cas. Le développeur espagnol Hors du bleu a publié un nouvelle bande-annonce de son travail dans lequel la date de sortie exacte est révélée et d’autres extraits de gameplay sont affichés.

Dans la vidéo en question, la prémisse de l’aventure est réintroduite, basée sur un voyage plein d’explorations et d’événements surnaturels. Et c’est juste à la fin quand il est rapporté que Appel de la mer sera publié le lendemain 8 décembre pour PC (via Steam et GOG), Xbox One et Xbox Series. Il faut également se rappeler que ce titre sera inclus dans le Game Pass à partir de ce même jour.

Dans cette aventure à la première personne, et se déroulant dans le 30 ans, les joueurs entrent dans la peau de Norah, une femme qui décide de partir à la recherche de son mari disparu. Après avoir suivi quelques indices, le protagoniste se retrouve sur une île mystérieuse du Pacifique Sud qui se distingue à la fois par sa beauté et par tous les secrets qui y sont cachés. Au cours de son voyage, Norah se heurtera à plus d’un événement paranormal qu’elle devra expliquer.

Concernant la partie technique, Appel de la mer Il tirera parti de la puissance de la Xbox Series X en offrant une résolution allant jusqu’à 4K (2160p), plus de 60 ips et une fonctionnalité HDR sur les téléviseurs compatibles. Malheureusement, ni la version Xbox Series S ni la version Xbox One ne proposeront une résolution 4K.

